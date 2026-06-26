네이버, 대화형 검색 'AI탭' 정식 출시

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쇼핑·예약까지 한 화면에서 처리…5000만 사용자 대상

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 네이버가 생성형 AI 기반의 대화형 검색 서비스 'AI탭'을 26일 전체 사용자를 대상으로 정식 출시했다.

네이버앱 검색홈의 '그린닷'이 AI탭으로 재편된다. 모바일과 PC 검색창에서 클릭 한 번으로 AI 검색을 시작할 수 있으며 일평균 5000만 명이 방문하는 네이버 메인에서 모든 사용자가 이용할 수 있다. 7월부터는 AI 브리핑 하단의 대화창에서도 AI탭으로 진입해 탐색을 이어갈 수 있다.

네이버가 생성형 AI 기반의 대화형 검색 서비스 'AI탭'을 26일 전체 사용자를 대상으로 정식 출시했다. [사진= 네이버]

AI탭은 사용자의 검색 의도와 맥락을 이해해 답변을 제공할 뿐 아니라 쇼핑, 장소 탐색, 예약 등 실제 행동까지 연결하는 에이전트 검색 서비스다.

정식 출시 버전에는 네이버 지도와 실시간 예약 가능 시간대를 답변 안에서 직관적으로 안내하는 기능이 추가됐다. 사용자는 식당이나 카페, 특정 장소를 탐색할 때 지도 확인부터 예약 및 방문까지 필요한 행동을 한 흐름 안에서 처리할 수 있다.

지난 4월 네이버플러스 멤버십 이용자를 대상으로 베타 서비스를 시작한 AI탭은 약 2개월 만에 누적 사용자 400만 명을 돌파했다.

베타 기간 상품과 장소 카드 클릭률은 각각 20% 이상을 기록했으며 이용 빈도가 높을수록 쇼핑과 플레이스 서비스로 연결되는 비율도 증가했다. AI탭을 11회 이상 방문한 사용자는 1회 방문 사용자 대비 상품 클릭은 2.7배, 장소 클릭은 2배 높게 나타났다.

네이버는 정식 출시에 맞춰 일평균 5000만 명이 방문하는 서비스 환경에 맞춘 '프로덕트 네이티브 LLM'을 탑재했다.

이 모델은 빠른 응답 속도와 높은 처리량을 구현하는 것이 특징이며 기존 하이퍼클로바X의 역량을 바탕으로 네이버의 서비스 시나리오, 버티컬 데이터, 사용자 피드백을 결합해 질의 이해와 답변 요약, 도구 호출 등 핵심 성능을 고도화했다.

네이버는 하반기에 사용자의 예산과 선호 지역을 반영해 맞춤형 부동산 매물을 추천하는 기능을 선보일 예정이다. 건강검진 결과지를 업로드하면 개인 맞춤형 생활 습관 및 건강 관리 방법을 제안하는 건강 에이전트 기능도 추가된다. 아울러 연내 웨일 브라우저에도 AI탭을 탑재해 웹 환경 전반으로 사용자 접점을 확대한다.

김광현 네이버 CDO(Chief Data & contents Officer, 최고데이터·콘텐츠책임자)는 "AI탭은 네이버의 독보적인 서비스 생태계와 데이터 인프라, AI 기술력이 집약된 대표 사례"라며 "수천만 네이버 사용자가 검색창에서 바로 AI탭을 이용할 수 있게 된 만큼 탐색에서 실행까지 연결되는 차별화된 에이전트 경험을 지속 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

origin@newspim.com