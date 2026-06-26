카카오, 4대 과기원과 청소년 AI창업가 육성

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초중고 미래 인재 양성 업무협약 체결

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오가 국내 4대 과학기술원과 손을 잡고 청소년 AI창업가 육성에 나선다.

카카오는 25일 판교 아지트에서 한국과학기술원(KAIST), 광주과학기술원(GIST), 대구경북과학기술원(DGIST), 울산과학기술원(UNIST)과 '미래 AI 인재 양성을 위한 업무협약'을 체결했다.

카카오가 국내 4대 과학기술원과 손을 잡고 청소년 AI창업가 육성에 나선다. [사진= 카카오]

이번 협약은 카카오의 지역 AI 인재 및 기업 육성 기구인 '카카오 AI 돛'이 추진하는 청소년 창업가 발굴 프로젝트의 일환이다. 협약식에는 김영덕 카카오 AI 돛 센터장과 각 과기원의 교육 담당자들이 참석했다.

카카오는 지난 3월 4대 과기원과 지역 인재 양성을 위한 협약을 이미 체결한 상태다. 이번 협약은 그 뒤를 이은 실질적 사업의 첫 단계로 초·중·고교 단계의 과학 인재를 조기 발굴하고 지원하는 데 중점을 둔다.

각 과기원의 교육 역량과 카카오의 인프라 및 현장 경험 프로그램을 연계해 지원할 예정이다. 카카오는 4대 과기원과 함께 지역 청소년뿐 아니라 대학생, 연구원들의 AI 창업 활성화를 돕고 지역 특화 산업의 현안을 해결하는 창업 모델을 마련할 계획이다.

김영덕 카카오 AI 돛 센터장은 "대한민국의 과학기술 인재를 양성해 온 4대 과기원과 함께 지역 영재들에게 AI 교육 환경을 제공할 수 있게 돼 뜻깊다"며 "10대 AI 창업가들을 조기 발굴, 육성할 수 있도록 노력해 나갈 것"이라고 말했다.

origin@newspim.com