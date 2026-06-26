SSG닷컴, 간편식도 '가성비 전쟁'…숏폼·단독상품으로 집밥 공략

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

'초간편 집밥 프로젝트' 본격 운영…2주마다 대표 상품 큐레이션

이마트 협업 단독상품 개발…쓱배송 기반 장보기 경쟁력 강화

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = SSG닷컴이 간편식 시장 공략을 강화한다. 가격 부담은 낮추고 조리 편의성은 높인 상품을 앞세워 온라인 장보기 수요를 끌어들이겠다는 전략이다.

SSG닷컴은 간편식 기획전과 숏폼 콘텐츠, 단독 상품 개발을 연계한 '초간편 집밥 프로젝트'를 본격 운영한다고 26일 밝혔다. 가격 경쟁력과 조리 편의성, 맛을 기준으로 대표 상품을 선정해 2주 간격으로 소개하는 방식이다.

SSG닷컴 '초간편 집밥 프로젝트' 본격 운영. [사진=SSG닷컴 제공]

프로젝트 운영 회차에 맞춰 1분 미만의 숏폼 영상 '초간편 레시피'도 선보인다. 대표 상품과 함께 먹기 좋은 상품, 간단한 조리법을 함께 소개해 구매 전환을 높인다는 구상이다. 가격과 품질, 조리 편의성을 강화할 수 있는 상품군은 이마트와 협업해 단독 상품으로 개발한다.

시범 운영 성과도 확인됐다. '널담'과 함께 선보인 식사빵 '슬랩 브레드'는 600g 대용량에 행사가 7000원대 가격을 앞세워 행사 기간 베이커리 카테고리 매출 1위에 올랐다. '훌랄라 참숯치킨'과 개발한 '숯불 양념치킨' 매출은 행사 직전 같은 기간보다 10배 급증했다.

SSG닷컴은 다음달 8일까지 27년 전통 부산 한식당 '사미헌'의 갈비탕을 9000원대에 판매한다. 쓱7클럽 회원에게는 7% 적립 혜택도 제공한다. 프로젝트 상품은 전국 대부분 지역에서 쓱배송을 통해 원하는 일시에 받아볼 수 있다.

mkyo@newspim.com