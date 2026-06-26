CJ바이오사이언스, 장내미생물 정밀영양 플랫폼 공개…사업화 속도

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = CJ바이오사이언스가 장내 미생물 기반 정밀영양(Precision Nutrition) 사업 확대를 위한 통합 플랫폼 기술을 공개했다. 장내 미생물 분석부터 체외 검증, 인체 임상, 인공지능(AI) 기반 반응 예측까지 연결하는 전주기 플랫폼을 구축해 개인 맞춤형 헬스케어 시장 공략에 나선다는 전략이다.

CJ바이오사이언스는 지난 24일부터 26일까지 열린 한국미생물생명공학회(KMB) 학술대회에서 장내 미생물 기반 정밀영양 분야의 통합 플랫폼 기술을 발표했다고 26일 밝혔다.

이제희 웰니스연구그룹 부장 세션 발표 모습 [사진=CJ바이오사이언스]

회사는 기존처럼 장내 미생물 구성을 분석하는 데 그치지 않고, 개인의 장내 생태계를 정밀하게 분석한 뒤 특정 물질이 장내에서 어떤 변화를 유도하는지 연구실 환경에서 재현·검증할 수 있는 전주기 통합 플랫폼을 구축했다.

이를 위해 자체 정밀 분석 플랫폼 'Ez-Mx'를 활용해 한국인 정상인의 장내 미생물을 고해상도로 분석했다. 이 기술은 공공 데이터베이스보다 약 3배 많은 종(Species) 수준의 미생물을 구분할 수 있으며, 이를 통해 한국인의 장내 미생물 유형을 기존 3개에서 6개로 세분화했다.

또 유형별 대표 샘플을 기반으로 장 모사 플랫폼 'DIGEST'를 구축해 체외에서 인간의 소화 과정과 장내 미생물 환경을 재현하고 유익균 후보 물질을 대량으로 선별할 수 있도록 했다. 'DIGEST-Flow' 시스템을 통해서는 장내 환경 변화에 따른 미생물 군집 변화를 실시간으로 추적할 수 있다.

186명을 대상으로 한 복합 식이 중재 임상시험에서 DIGEST 시스템이 예측한 미생물 변화 패턴이 실제 인체에서도 일관되게 확인됐다. 또한 장내 미생물 다양성 증가와 페칼리박테리움, 비피도박테리움 등 유익균 증식 효과를 확인했으며, 머신러닝 기반 반응 예측 모델을 적용해 개인별 반응성을 예측하는 기술도 확보했다.

이와 함께 학회에서는 마이크로바이옴 신약 후보물질 'CJRB-201'의 장 정착 기반 작용기전 연구 결과도 발표했다. 숙주 전사체 분석을 통해 장 점액 장벽 조절과 장 상피세포 회복·증식 등과 관련한 유전자 발현 변화를 확인했으며, 동물 모델에서는 체중 감소와 염증 지표 개선 효과를 확인했다.

CJ바이오사이언스 관계자는 "이번 플랫폼은 특정 식품이나 영양소의 효과를 사전에 검증하고 개인별 반응성까지 예측할 수 있는 실증 플랫폼"이라며 "장 건강뿐 아니라 비만 치료제(GLP-1) 부작용 완화와 대사질환 등 다양한 분야에서 활용 범위를 확대해 나갈 계획"이라고 말했다

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