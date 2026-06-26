부산시 '2026 부산모빌리티쇼' 개막…미래 모빌리티와 문화 융합

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신차 시승·튜닝카 체험 프로그램 운영



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 미래 모빌리티와 지역 문화·관광을 결합한 도심형 전시를 선보인다.

시는 26일부터 7월 5일까지 벡스코에서 2026 부산모빌리티쇼를 개최한다고 밝혔다

2026 부산모빌리티쇼 포스터[사진=부산시] 2026.06.26

이번 행사는 '내일의 길을 열다'를 주제로 이날 오전 언론 대상 프레스데이로 시작해 27일 오전 10시 벡스코 컨벤션홀 개막 행사로 본격 운영에 들어간다.

개막 행사에는 김경덕 시 행정부시장과 양재생 부산상공회의소 회장, 산업통상부 및 유관기관 관계자, 시민단체, 참여업체 대표 등이 참석한다.

시는 올해 모빌리티쇼를 시민 참여형 문화 행사로 확장해 월드프리미어를 포함한 국내외 신차와 슈퍼카, 클래식카, 튜닝카 등 이색 차량을 전시한다. 브랜드별 신차 시승, 오프로드 동승체험, 모션 시뮬레이터, 자동차 안전띠 체험 등 체험 프로그램도 운영한다.

행사와 연계한 특별 전시도 마련했다. 25일부터 4일간 해운대 구남로에서는 RV 튜닝카, 캠핑카, 친환경 자동차를 주제로 한 전시가 열리고 26일부터 10일간 도모헌에서는 자동차 회화·조형 작품과 클래식카 특별 전시가 진행된다.

코리아캠핑카쇼, 오토매뉴팩, 로봇엑스포도 함께 열려 모빌리티 산업 전시와 교류의 장을 넓힌다. 행사 기간에는 산업계 전문가가 참여하는 세미나도 마련돼 미래 모빌리티 산업 동향과 발전 방향을 공유한다.

김경덕 행정부시장은 "2026 부산모빌리티쇼는 지역 문화·관광자원과 연계해 부산을 대표하는 브랜드 행사로 규모를 확대하고 있다"며 "미래 기술 전시는 물론 다양한 참여형 콘텐츠를 통해 글로벌 모빌리티 산업을 선도하는 도시로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com