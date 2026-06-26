[오늘의 정치일정] 6월 26일(금)

AI 핵심 요약beta
- 대통령이 26일 청와대에서 안보혁신회의를 열고 일한의원연맹 회장을 접견했다
- 외교부·통일부·국가보훈부 장관과 차관이 제주포럼·한반도 심포지엄·국외출장 등 일정을 진행했다
- 여야 지도부가 최고위원회의와 심포지엄, 방송 출연, 토론회 등으로 정국 대응과 당 활동을 이어갔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
14:00 미래 新안보 혁신기업 육성 전략회의 (청와대 본관)
16:30 '다케다 료타' 일한의원연맹 회장 접견 (청와대 본관)
<외교부>
-장관
제주 출장(제주포럼 참석)
-1차관
10:00 차관회의
-2차관
미국 출장(팍스 실리카 참석)
<통일부>
-장관
13:50 2026 한반도 심포지엄 기조연설 (중구 롯데호텔)
-차관
10:00 차관회의
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
미국 국외출장 (~6.26)
<국가보훈부>
-장관
14:00 산하기관 업무보고 (정부세종청사)
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
09:30 최고위원회의 / 국회 본관 당대표회의실
13:00 2026 한반도 심포지엄 / 롯데호텔서울 크리스탈볼룸
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
08:00 매일신문 유튜브 '이동재의 뉴스캐비닛' 출연
09:50 펜앤마이크 '허현준의 굿모닝 대한민국' 출연
13:00 연합뉴스 주최 '2026 한반도 심포지엄' (롯데호텔 크리스탈볼룸 / 서울특별시 중구 을지로 30)
-정점식 원내대표
09:00 원내대책회의 (국회 본관 245호)
10:00 고동진·김미애 의원, 당 정책위 주최 <'4류 정치가 1류 기업의 발목을 잡는다' 국민의힘-반도체 민간 전문가 정책 간담회> (국회 본관 228호)
<개혁신당>
-이준석 당대표
통상 업무
-천하람 원내대표
통상 업무
<조국혁신당>
-신장식 당대표 권한대행
10:00 중앙선거관리위원회 개혁방안 토론회 / 의원회관 제2간담회의실
12:00 97년생 이상은 생일초대 / 청년밥상문간 이대점
16:00 416연대 후원의날 / 서교플레이스 2층
-김준형 원내대표
13:30 제주포럼 / 제주 해비치 호텔