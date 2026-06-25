美 영화협회 회장 만난 최휘영 장관, 韓 로케이션 확대 등 협력 강화

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한미 간 문화콘텐츠 교류 활성화 등 약속

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부 최휘영 장관이 미국영화협회(Motion Picture Association, MPA) 찰스 리브킨 회장과 만나 한국을 배경으로 한 영화·영상 로케이션 사업 확대 방안 등 협력을 강화하기로 했다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 25일 서울 종로구 국립현대미술관 서울관에서 차스 리브킨 미국영화협회 회장과 면담을 하고 있다. [사진= 문체부] 2026.06.25 fineview@newspim.com

최휘영 장관은 25일 국립현대미술관 서울관에서 리브킨 회장과 면담을 갖고, 'K콘텐츠'의 지속적인 확산을 위해 한국을 배경으로 한 '영화·영상 로케이션 사업' 활성화가 필요하다는 데 공감했다. 이에 향후 해외 대형 제작사들의 한국 촬영 수요 증가에 대응해 현지촬영(로케이션) 지원 사업을 확대할 계획이라고 밝혔다.

이날 면담에서 리브킨 회장은 '케이팝 데몬 헌터스', 블랙핑크, '오징어 게임' 등 한국문화가 반영된 콘텐츠들이 전 세계적인 인기를 얻고 있다고 평가했다. 최 장관은 한국의 문화콘텐츠가 많은 사랑을 받는 데 미국영화협회(MPA)가 큰 역할을 해주고 있다며, 앞으로도 활발한 교류가 있기를 기대한다고 말했다.

로케이션 사업 지원 확대는 해외 제작사의 한국 촬영을 유인해 케이-콘텐츠의 외연을 넓히는 동시에, 국내 영상산업 생태계에도 직접적인 파급효과를 가져올 것으로 기대된다.

양측은 홀드백(극장 개봉 후 부가 시장 상영까지의 유예기간)이 영화산업에 미치는 영향 등 온라인동영상서비스(OTT) 산업의 지속 가능한 성장에 대해서도 의견을 교환했다. 최 장관은 영화산업 전반의 상생발전을 위한 유통구조 개선책을 찾기 위해 미국영화협회(MPA) 및 회원사들의 지속적인 관심과 협조를 당부했다.

또한 리브킨 회장은 올 9월 한국과 프랑스가 공동의장국으로 개최하는 '뤼미에르 서밋'의 성공적인 개최를 위해 미국영화협회(MPA) 및 회원사들도 적극 참여하겠다고 밝혔다.

최휘영 장관이 25일 서울 종로구 국립현대미술관 서울관에서 차스 리브킨 미국영화협회(MPA) 회장과 면담을 마치고 기념촬영을 하고 있다. 양측은 인공지능(AI), 온라인동영상서비스(OTT) 등 영화산업의 급격한 변화 속에서의 창작자와 이용자의 저작권 권리 보호 필요성에 공감하며, 콘텐츠 저작권 보호 등 원활한 디지털 교류 환경을 조성하기 위해 소통해 나가기로 했다. [사진= 문체부] 2026.06.25 fineview@newspim.com

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