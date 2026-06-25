李대통령 "청년 정책, 직접 소통해 다듬어야…함께 만드는 게 중요"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 25일 수석보좌관회의에서 청년들과 소통해 실효성 있는 청년 정책을 세밀히 수립하자고 했다.
- 대통령은 양극화 완화와 포용 성장 위한 실질적 방안 마련과 청년들이 더 나은 내일을 꿈꾸게 할 기회 확대를 주문했다.
- 대통령은 청년층 소외감과 투표용지 부족 사태를 언급하며 청년 민심 달래기와 선관위 책임 규명을 강조했다.
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[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 25일 "우리 미래를 책임질 청년 정책을 수립할 때는 사전에 청년들과 직접 소통해 구체적인 정책 내용을 세밀하게 다듬어야 한다"며 "정책은 실현 가능하고 또 체감할 수 있어야 한다"고 강조했다.
이 대통령은 이날 청와대 여민관에서 열린 39차 수석보좌관회의 모두발언에서 "양극화를 완화해 지속적으로 포용 성장이 가능한 사회로 탈바꿈하기 위한 실질적 방안을 마련해야 한다"면서 이같이 말했다.
이 대통령은 "최근 심각한 소외 세대가 돼버린 우리 청년들이 오늘보다 더 나은 내일을 꿈꿀 수 있도록 더 많은 기회의 사다리를 촘촘하게 놓아야 한다"며 청년 정책 강화의 필요성을 역설했다.
그러면서 "좋은 의도를 갖고 하는 사업들이 공감을 얻지 못하는 경우가 많다"며 "작은 정책들이라도 함께 만들어 가는 과정이 더 중요하다"고 말했다.
이 대통령은 최근 청년을 위한 정책 수립과 소통 필요성을 여러 차례 언급했다.
앞서 지난 23일 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서도 "역대급 성과급이나 역대급 코스피도 '나에게는 다른 세상 이야기'라는 청년들의 소외감을 정부가 뼈아프게 받아들여야 한다"며 "정책 전반에 걸쳐 청년에게 더 많은 기회를 주기 위한 세심하고 꾸준한 노력이 그래서 더 중요하다"고 말했다.
6·3 지방선거 이후 청년층의 지지율이 급락한 후 청년 민심을 달래려는 의도로 풀이된다.
이 대통령은 특히 최근 청년들의 분노를 산 중앙선거관리위원회 투표용지 부족 사태와 관련해 "형사적으로 문제 있는 부분은 정확하게 수사하고 밝혀 책임을 물어야 한다"고 지시했다.
the13ook@newspim.com