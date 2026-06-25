[내일날씨] 전국 흐리고 소나기...한낮 30도 '초여름'

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[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 26일인 금요일은 전국이 흐리고 일부 지역은 오후에 소나기가 내리겠다. 낮 최고 기온은 30도로 전망된다.

25일 기상청에 따르면 오는 26일 우리나라는 오후 한때 강원남부내륙·산지와 충북북부, 대구·경북내륙·북동산지, 경남내륙 곳에 따라 소나기가 내리겠다.

[안동=뉴스핌] 정일구 기자 = 금요일인 26일 전국이 흐리고 소나기가 내리겠다. 사진은 지난달 20일 경북 안동 하회마을에서 우산을 쓴 관광객들이 발걸음을 옮기고 있는 모습. 2026.05.20

예상 강수량은 강원남부내륙·산지가 5~20mm, 충북북부가 5~20mm, 대구·경북내륙·북동산지, 경남중·동부내륙이 5~20mm다. 소나기와 함께 돌풍, 천둥·번개, 우박도 예상된다.

아침 최저기온은 15~20도로 전망된다. 지역별로 보면 ▲서울 18도 ▲인천 18도 ▲수원 18도 ▲춘천 16도 ▲강릉 17도 ▲청주 19도 ▲대전 18도 ▲전주 18도 ▲광주 18도 ▲대구 19도 ▲부산 20도 ▲울산 19도 ▲제주 20도다.

낮 최고기온은 22∼30도로 예상된다. ▲서울 30도 ▲인천 29도 ▲수원 28도 ▲춘천 27도 ▲강릉 23도 ▲청주 28도 ▲대전 28도 ▲전주 28도 ▲광주 29도 ▲대구 28도 ▲부산 26도 ▲울산 25도 ▲제주 25도다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼2.0m로 일겠다.

calebcao@newspim.com