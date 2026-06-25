전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.25 (목)
KYD 디데이
산업 중기·벤처

속보

더보기

상폐 위기 에넥스, 임원진 자사주 매입 총력…반전 카드 될까

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 에넥스 경영진이 25일 상장폐지 위기 속 자사주 매수로 책임경영 의지를 강조했다
  • 에넥스는 실적 부진과 시가총액 요건 미달로 상장폐지 우려가 커진 가운데 유동자산 감소와 유동부채 증가로 재무건전성이 악화됐다
  • 업계는 자사주 매수와 신사업 추진만으로는 한계가 크다며 근본적 실적 개선과 수익성 회복이 필요하다고 지적했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

박진규 회장, 2주간 자사주 5만주 이상 매수
실적 부진·상폐 압박 속 책임경영 의지 부각
유동성비율 60% 수준…에넥스 재무난 '뚜렷'

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 상장폐지 위기에 몰린 에넥스가 임원진까지 자사주 매수에 나서며 '주가 살리기'에 총력을 기울이고 있다. 실적 부진과 시가총액 요건 미달이라는 이중 악재 속에 경영진이 책임경영 의지를 드러낸 것이다.

그러나 자본잠식 우려가 불거질 정도로 재무 건전성이 악화된 상황이어서 자사주 매수만으로는 근본적인 위기 해법이 되기 어렵다는 지적이 나온다.

◆ 회장부터 임원진까지 매수 행렬...책임경영으로 위기 돌파

25일 업계에 따르면 에넥스가 상장폐지와 자본잠식 우려라는 이중고 속에서 경영 안정화에 총력을 기울이고 있다. 자사주 소각과 액면병합에 이어 '오너 2세' 박진규 대표이사 회장을 비롯한 경영진이 잇달아 회사 주식을 매수하며 시장 신뢰 회복에 나서는 모습이다.

실제로 최근 2주 동안 박진규 회장은 장내 매수를 통해 총 5만2148주를 추가 취득하며 지분율을 기존 27.71%에서 28.95%로 높였다. 같은 기간 김주환 전무와 김시철 전무, 박성은 이사 등 주요 임원들도 1만주 이상씩 에넥스 주식을 매입하며 책임경영 행보에 동참했다.

이처럼 에넥스 임원진의 잇따른 주식 매수는 위기를 돌파하기 위한 자구책으로 풀이된다. 에넥스는 가구업계 불황 탓으로 인해 심각한 실적 부진을 겪고 있다.

지난 1분기 에넥스의 매출액은 466억원으로 전년 동기(603억원) 대비 23% 감소했다. 같은 기간 영업이익은 16억원에서 마이너스(-)28억원을 기록하며 적자전환했다.

특히 시가총액과 주가 요건에 따른 상장폐지 가능성이 높다는 점이 부담으로 꼽힌다. 다음 달부터 강화된 상장폐지 규정이 적용될 예정인데, 해당 기준에 따르면 시가총액이 300억원 미만이거나 액면병합 이후에도 주가가 액면가인 2500원을 밑돌 경우 상장폐지 대상이 될 수 있다.

현재 에넥스 주가는 1300원대에 머물고 있는 데다, 지난달 액면병합도 단행했기 때문에 기준 충족을 위해서는 60%가량의 추가 상승이 필요하다.

이러한 상황에서 대주주와 경영진의 책임경영 의지를 시장에 보여줌으로써 주가 하락을 방어하고 투자심리를 개선하려는 전략적 선택으로 풀이된다.

업계 관계자는 "에넥스는 이전에도 자사주 소각과 액면병합 등 주가 부양을 통한 경영 정상화에 총력을 기울여 왔다"며 "상장폐지 우려가 커진 상황에서 경영진의 자사주 매수 역시 회사의 정상화 가능성에 대한 신뢰를 시장에 전달하기 위한 행보로 볼 수 있다"고 말했다.

◆ 신사업 띄운 에넥스…재무위기는 여전히 '진행형'

그러나 시장의 시선은 여전히 냉정하다. 에넥스는 최근 더마토바이오에 전략적 지분투자를 단행하고 '에넥스 3.0' 전략을 내세우며 사업 다각화에 나서고 있지만, 업계에서는 재무구조 개선이 동반되지 않는 한 경영 정상화와 상장폐지 우려 해소는 쉽지 않을 것으로 보고 있다.

재무건전성 역시 악화되는 모습이다. 올해 1분기 기준 에넥스의 유동자산은 405억원으로 전년 동기 494억원 대비 18.0%(89억원) 감소했다. 매출채권과 현금성 자산, 금융기관 예치금 등 단기간 내 현금화가 가능한 자산이 전반적으로 줄어든 영향이다.

반면 매입채무와 단기차입금 등이 포함된 유동부채는 663억원으로 집계됐다. 이는 유동자산보다 258억원(63.7%) 많은 규모다. 업계에서는 단기 상환 부담이 커지면서 유동성 관리에 대한 우려도 확대되고 있다고 보고 있다.

특히 자본총계는 381억원으로 자본금(299억원)과의 격차가 크게 줄어든 상태다. 아직 자본잠식 단계에는 이르지 않았지만, 실적 부진이 이어질 경우 자본총계가 추가로 감소하면서 자본잠식 위험이 현실화될 수 있다는 지적이 나온다.

김범준 가톨릭대학교 교수는 "유동자산이 유동부채와 맞먹는 수준이라는 것은 결코 바람직한 재무구조가 아니다"라며 "차입금의 상환 시점이 각각 달라 자칫 유동성 미스매치가 발생할 수 있기 때문"이라고 설명했다. 이어 "일반적으로 유동부채 대비 유동자산 비율이 150% 정도는 돼야 안정적인 유동성을 확보한 것으로 본다"고 덧붙였다.

업계 관계자는 "에넥스가 사업 정상화를 위해 다양한 자구책을 추진하고 있지만 악화된 재무구조를 단기간 내 개선하기는 쉽지 않은 상황"이라며 "임원진의 자사주 매입 등 책임경영 행보만으로는 한계가 있는 만큼 결국 실적 개선과 수익성 회복이 뒷받침돼야 한다"고 말했다.

stpoemseok@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'마이 케이팝 스타' 예선 영상 공개 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 주최·주관하는 글로벌 오디션 프로그램 '마이 케이팝 스타(MY KPOP STAR)'의 예선 진출자 10팀의 영상이 24일 공개됐다. 이번에 공개된 국내 참가자는 개똥(류진), 마틴(MARTI:N), 박희주, 차밍(Mingi Cha), 김승주(캐치)이며, 해외 참가자는 제이엑스알(JXR, 태국), 앨리스(Alice, 러시아), 하린(Harin, 독일), 젤리캣(JELLYCAT, 미얀마), 케이시야 탄(Keisya Tan, 인도네시아) 등이다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 예선에서는 다양한 국적을 가진 지원자들의 개성 있는 모습을 만나볼 수 있다. 우선 국내 참가자인 개똥(류진)은 감미로운 목소리로 마로니에의 '칵테일 사랑'을 가창했으며, 마틴(MARTI:N)은 숀의 '웨이 백 홈(Way Back Home)'을 선보였다. 박희주는 에일리의 '첫눈처럼 너에게 가겠다'와 베이비몬스터의 '위 고업(WE GO UP)'을 통해 반전 매력을 보여준다. 차밍은 지코의 '터프쿠키(Tough Cookie)'를, 김승주(캐치)는 캔트비블루(Can't be blue)의 '첫 눈에 널 사랑할 수는 없었을까'와 롱샷(LNGSHOT)의 '문워킨(moonwalkin')'을 부르며 폭발적인 가창력을 뽐냈다. 해외 참가자들의 활약도 돋보인다. 제이엑스알(JXR)은 언차일드의 '언차일드(UNCHILD)'를 파워풀한 댄스와 함께 선보이며 탄탄한 가창력을 증명했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 앨리스는 베이비몬스터의 '드림(Dream)'을, 하린은 제니의 '라이크 제니(like JENNIE)'를, 젤리캣은 블랙핑크의 '핑크 베놈(Pink Venom)'을 본인만의 스타일로 재해석했다. 케이시야 탄 역시 전소미의 '덤덤(DUMB DUMB)'으로 눈도장을 찍을 예정이다. 화려한 경력을 자랑하는 참가자들도 눈에 띈다. 개똥(류진)은 JTBC '싱어게인2' 27호 가수 출연, Mnet '포커스' 출연, TBS '박스가왕 왕중왕전' 최종 우승 등 화려한 방송 이력을 가진 지원자다. 박희주 역시 영종청소년가요제(장려상), 광주시민가요제(대상), 용인명품가요제(장려상), 전국호수예술제(우수상) 등 여러 가요제를 휩쓴 인재다. 차밍(Mingi Cha) 또한 대구 끼페스티벌에서 12팀 중 3위를 차지했을 정도로 뛰어난 실력을 갖추고 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 대회는 온라인 예선을 시작으로 온라인 라이브 본선, 오프라인 결선 순으로 진행된다. 최종 우승자 1명에게는 1억 원의 상금이 주어지며, 국내 참가자 중 2~10위에게는 각 200만 원의 상금이 수여된다. 해외 참가자에게는 결선 진출 시 왕복 항공권과 숙박비 등 체류 비용 전액을 지원하는 파격적인 혜택이 제공된다. 이 밖에도 글로벌 쇼케이스 및 공연 참여 기회, 언론 홍보와 인터뷰, 국내 엔터테인먼트사의 현장 캐스팅 등 다채로운 특전이 마련됐다. 아울러 전문 보컬·댄스 트레이닝 프로그램과 K팝 안무를 활용한 숏폼 콘텐츠 제작 지원 등 참가자들의 성장을 도울 다양한 프로그램도 운영될 예정이다. '마이 케이팝 스타' 예선 진출자들의 영상은 4주에 걸쳐 매일 10팀씩 순차적으로 업로드된다. 진출자들은 앞으로 2주간 영상의 '조회수'와 '좋아요' 수를 기반으로 한 평가를 받게 되며, 이를 통해 본선 진출 여부가 판가름 난다. taeyi427@newspim.com 2026-06-24 11:00
사진
이만희 신천지 총회장 구속 [서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 국민의힘 책임당원 집단 가입 의혹을 받는 이만희 신천지예수교증거장막성전(신천지) 총회장이 구속됐다. 서울중앙지법 김진만 영장전담 부장판사는 24일 오후 2시 정당법 위반 등 혐의를 받는 이 총회장에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열고, 이날 밤 "증거인멸의 염려가 있다"며 구속영장을 발부했다.  이 총회장은 지난 2021∼2024년 국민의힘 대선·총선 경선 등에 영향을 미칠 목적으로 신도들에게 당원 가입을 강제한 혐의를 받고 있다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 국민의힘과의 정교유착 비리 의혹을 받고 있는 이만희 신천지 총회장이 24일 오후 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 출석하고 있다. 2026.06.24 photo@newspim.com 이 사건을 수사한 정교유착 비리 검·경 합동수사본부는 신천지가 '필라테스 프로젝트' 등 이름으로 신도들의 국민의힘 입당을 독려했고, 5만여 명이 넘는 신도가 국민의힘에 당원으로 가입한 것으로 의심하고 있다. 합수본에 따르면 20대 대선을 앞둔 2021년 7∼9월 신천지 신도 6482명이 입당한 것을 시작으로 2022년 1월 2873명, 2022년 12∼1월 3만5073명, 2023년 9월∼2024년 1월 1만2044명이 당원으로 가입한 것으로 조사됐다. 합수본은 신천지가 교회 건물 용도 변경을 비롯한 각종 교단 내 현안을 해결하기 위해 조직적으로 당원 가입을 진행했다고 보고 있다. 합수본은 이 총회장에 대해 지난 22일 구속영장을 청구했다. 앞서 지난 17일 '신천지 2인자'로 지목된 고동안 전 총회 총무 등 신천지 전직 간부 3명이 이 총회장과 같은 혐의로 구속됐다. gdy10@newspim.com 2026-06-24 23:16

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동