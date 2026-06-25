태백시민장학회, 장학생 823명 선발...6억2600만 원 지급

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[태백=뉴스핌] 이형섭 기자 = (재)태백시민향토장학회가 25일 2026년도 장학생 823명을 최종 선발했다고 밝혔다. 이번 장학금 지원 총액은 6억2600만 원에 달한다.

장학회는 최근 이사회를 통해 대학생 572명, 중·고등학생 250명, 우수장학생 1명 등 총 823명을 올해 장학생으로 뽑았다.

태백시청.[뉴스핌 DB] 2026.06.25 onemoregive@newspim.com

특히 올해는 지난해에 이어 자격 요건을 충족한 모든 대학생을 장학생으로 선발했으며 지원 대상을 기존 국내 대학생에서 해외 대학생까지 확대해 많은 학생들이 혜택을 받도록 했다.

장학금은 지역화폐인 탄탄페이로 지급된다. 이날 대학생에게는 연 1회 100만 원의 생활장학금이 지급됐으며, 중·고등학생 장학금은 오는 8~9월 중에 지급할 예정이다.

태백시는 장학사업을 안정적으로 운영하기 위해 폐광지역개발기금, 강원랜드 배당금, 가덕산풍력발전 배당금 등을 활용해 지속 가능한 재원을 확보할 계획이다.

또한 채무 제로 추진으로 매년 발생하던 30억~40억 원 규모의 부채 상환 부담을 해소하고 해당 재원을 미래 세대를 위한 교육 투자로 전환할 방침이라고 설명했다.

장학사업 확대를 통해 학생들의 교육비 부담을 더욱 줄이고 지역 인재 육성 효과를 높이기 위한 방안도 검토하고 있다. 향후 관련 절차를 거쳐 현재 100만 원 수준인 대학생 장학금을 200만 원으로 상향할 예정이다.

장학회 관계자는 "장학사업은 태백의 미래를 위한 중요한 투자"라며 "학생들이 경제적 부담 없이 학업과 꿈에 도전할 수 있도록 지원을 계속 확대하고, 지역사회와 함께 성장하는 인재 육성 기반을 강화하겠다"고 전했다.

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