화요, 칵테일 챔피언십 개최…김용훈 바텐더 대상

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 프리미엄 증류식 소주 브랜드 화요가 주최한 '2026 화요 칵테일 챔피언십(HWAYO Cocktail Championship 2026)'이 지난 20일 서울 코엑스에서 열렸다.

[이미지=화요] 김용훈 바텐더의 수상작 '잔향

2020년 시작해 올해 7회째를 맞은 이번 대회는 화요를 활용한 창작 칵테일 경연 행사로, '2026 서울국제주류&와인박람회' 메인 무대에서 진행됐다. 올해 본선은 '헤리티지(HERITAGE)'를 주제로 열렸으며, 온라인 예선을 통과한 10명이 참가했다.

대상은 바 코블러 소속 김용훈 바텐더의 작품 '잔향'이 선정됐다. 김용훈 바텐더는 화요 41을 기반으로 쌀과 누룩을 활용한 코디얼, 누룽지 향 시럽, 밥알 라이스페이퍼 가니시 등을 적용했다.

회사에 따르면 코디얼 제조 후 남은 밥알을 건조·로스팅해 누룽지로 활용하고, 이를 시럽과 장식 제작에 재사용한 점이 심사 과정에서 반영됐다.

금상은 멜트의 허준 바텐더가 출품한 '처염상정', 은상은 위스키하우스 화곡의 박창수 바텐더의 '화요다움', 동상은 시그니엘 서울 바 81의 김태인 바텐더의 '맥', 인기상은 무근본의 최웅 바텐더의 '신선놀음'이 각각 수상했다.

심사는 조영진 파라다이스시티 호텔 바&비버리지 매니저를 비롯해 손석호 소코 바 오너 바텐더, 서정현 장생건강원 총괄대표, 김지유 롯데시그니엘호텔 서울 BAR81 매니저, 신민 씩스어클락 오너 바텐더, 전재구 한국음료강사협의회 회장, 홍신애 홍신애 요리연구소 대표 등이 맡았다.

심사위원단은 맛과 향, 외관, 청결도, 기술, 독창성, 스토리 등을 기준으로 수상작을 선정했다.

전재구 한국음료강사협의회 회장은 "참가자들이 대회 주제인 '헤리티지'를 다양한 방식으로 해석해 작품에 반영했다"고 말했다.

한편 화요는 18일부터 20일까지 열린 '2026 서울국제주류&와인박람회'에서 화요 41을 중심으로 브랜드 부스를 운영했으며, 회사에 따르면 약 2만1천 명의 관람객이 부스를 방문했다.

[이미지=화요] 2026 서울국제주류&와인박람회 화요 부스_선비의 갓을 형상화해 한국의 품격을 표현한 화요 41

whitss@newspim.com