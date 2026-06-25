동해시유소년야구팀, 제2회 횡성한우리배 전국유소년 대회 우승

AI 핵심 요약beta
- 동해시유소년야구팀이 25일 전국유소년대회 우승을 했다
- 동해시유소년야구팀은 꿈나무리그에서 4경기 무패로 정상에 올랐다
- 최서원·장형공 선수가 최우수·우수선수상을 각각 받았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 제2회 횡성한우리배 전국유소년 대회에서 동해시유소년야구팀이 우승을 차지했다.
횡성베이스볼파크에서 열린 이번 대회에서 동해시유소년야구팀은 꿈나무리그(U-11)에 참가해 서울송파구유소년팀과 7대7 무승을 기록한데 이어 의정부유소년을 상대로 12대4로 승리했다.
이어 서울 위문유소년팀과의 경기에서 11대4로 승리하고 결승에서 만난 서울 구로구유소년팀과 접전 끝에 6대4로 승리하며 우승컵을 들어올렸다.
개인상은 북평초 5학년 최서원 선수가 최우수선수상, 삼척초 5학년 장형공 선수가 우수선수상을 차지했다.
대한유소년야구연맹이 주관한 이번 대회는 지난 20일부터 23일까지 횡성군 베이스볼파크야구장 등에서 60개 팀 선수 및 학부모 포함 2000여 명이 참가한 가운데 치러졌다.
예선 조별리그와 결선 토너먼트 방식으로 새싹리그(U-9), 꿈나무리그(U-11), 유소년리그(U-13), 주니어리그(U-16) 등 총 6개 부문 우승컵을 놓고 열전을 벌였다.
onemoregive@newspim.com