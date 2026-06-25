포스코 '사랑의 헌혈' 6만5000명 돌파…28년 생명나눔 이어간다

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 포스코의 임직원 헌혈 참여자가 누적 6만5000명을 넘어섰다. 1998년부터 이어온 '사랑의 헌혈' 운동이 28년간 지속되며 포스코의 대표적인 사내 나눔 문화로 자리 잡고 있다.

17일 포항에서 열린 사랑의 헌혈 행사에서 포스코 직원이 생명 나눔에 동참하고 있다. [사진=포스코]

포스코는 지난 17일 기준 포항·광양·서울 지역에서 진행한 사랑의 헌혈 누적 참여자가 6만5000명을 돌파했다고 밝혔다. 포스코는 1998년부터 정기적으로 헌혈버스를 운영해 왔으며, 임직원뿐 아니라 협력사와 입주사 직원들도 동참하면서 지역사회 헌혈 문화 확산에 기여하고 있다.

포스코에 따르면 임직원들이 지금까지 나눈 누적 헌혈량은 전혈 기준 약 2600만㎖다. 이는 1.5ℓ 페트병 약 1만7300개를 채울 수 있는 양으로, 수혈이 필요한 환자 약 20만명에게 도움이 될 수 있는 규모다.

헌혈증 기부도 꾸준히 이어지고 있다. 포스코가 지난해까지 모은 누적 헌혈증은 총 1만3500장으로, 한국백혈병소아암협회와 한국백혈병환우회 등을 통해 수혈이 필요한 이웃들에게 전달됐다.

포스코의 헌혈 문화가 장기간 이어질 수 있었던 배경에는 임직원들의 자발적인 참여가 있다. 사내에는 200회 이상 헌혈을 실천한 임직원들도 다수 있다. 이들은 헌혈을 단순한 봉사활동이 아니라 건강한 생활습관과 연결된 일상으로 받아들이고 있다.

누적 헌혈 250회를 기록한 광양 도금부 4도금공장 전경식 과장은 "회사에서 주최한 사랑의 헌혈 운동에 동참하며 첫발을 내딛게 됐다"며 "이제 헌혈은 제 삶에서 빼놓을 수 없는 자연스러운 일상이 됐다"고 말했다. 이어 "이웃에게 따뜻한 생명을 나누는 동시에 제 건강 상태를 주기적으로 점검할 수 있어 일석이조의 기쁨을 준다"고 덧붙였다.

포항 생산기술부 구내운송섹션 한장덕 직원은 누적 헌혈 246회를 기록했다. 그는 군 복무 시절 처음 헌혈증을 기부한 뒤 수혜자로부터 감사 편지를 받은 경험을 계기로 꾸준히 헌혈을 이어오고 있다.

한 직원은 "요즘은 2주마다 참여할 수 있는 성분헌혈을 주로 한다"며 "헌혈 주기에 맞춰 좋은 몸 상태를 유지하려다 보니 자연스럽게 금주하고 충분한 휴식을 취하게 된다. 헌혈이 건강한 삶을 지탱하는 원동력이 되고 있다"고 말했다.

젊은 나이에 누적 헌혈 200회를 달성한 원료1실 구매투자기획그룹 최의진 대리는 꾸준한 자기관리를 비결로 꼽았다. 최 대리는 "평소 마라톤과 등산으로 다진 체력이 꾸준한 헌혈의 밑바탕이 됐다"며 "해외여행이나 내시경 검사 후에는 일정 기간 헌혈이 제한되는 만큼 기준을 숙지하고 일정을 관리하는 것도 중요하다"고 말했다.

누적 헌혈 124회를 기록한 솔루션연구소 강건재솔루션연구그룹 황인성 파트장은 헌혈을 "가장 쉬운 방법으로 기적을 만드는 일"이라고 표현했다. 황 파트장은 "고등학교 시절 호기심으로 시작했지만, 주변에 수혈이 절실한 이웃이 많다는 사실을 알게 된 뒤 사명감을 갖고 참여하게 됐다"며 "동료들이 급하게 헌혈증을 필요로 할 때 도움을 줄 수 있어 큰 보람을 느낀다"고 말했다.

포스코 관계자는 "사랑의 헌혈은 일회성 행사가 아니라 임직원들이 자발적으로 참여해 온 장기 나눔 활동"이라며 "앞으로도 지역사회와 함께하는 생명 나눔 문화를 이어가겠다"고 말했다.

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