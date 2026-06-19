포스코그룹, K-뉴딜 아카데미서 AI 인재 300명 양성

AI 핵심 요약beta
- 포스코그룹이 19일 K-뉴딜 아카데미 통해
- 제조·스마트팩토리 특화 AI 청년 300명 양성한다.
- 교육은 온디바이스·딥러닝·LLM 등 5개 과정으로
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 포스코그룹이 제조 현장의 AI 전환을 주도할 청년 인재 육성에 나선다.
포스코그룹은 산업통상부와 고용노동부가 주관하는 'K-뉴딜 아카데미'에 참여해 제조 및 스마트팩토리 산업에 특화된 AI 실무 역량 교육을 개설했다고 19일 밝혔다. 올해 총 300명의 청년을 선발할 계획이다.
교육 과정은 온디바이스 AI 기반 산업용 소프트웨어 개발, 딥러닝으로 설계하는 제조 AI 모델링, 대규모 언어모델(LLM) 기반 스마트팩토리 AI 어시스턴트 개발, 설비 고장 예측 AI 데이터 분석, 비전 AI 안전관제 개발 등 5개 분야로 구성된다. 직무 교육 프로그램인 '포유드림(POSCO Youth Dream)'과 연계해 운영된다.
만 34세 이하 취업 준비 청년이면 누구나 지원할 수 있다. 교육은 7월부터 포항에서 약 4개월간 진행되며, 참가자들에게는 현직자 멘토링, 사업장 견학, 취업 특강 등 취업 지원 프로그램이 제공된다.
참가 신청은 포스코 중소기업 컨소시엄 홈페이지에서 할 수 있다. 포스코그룹은 2019년부터 포유드림을 운영해 현재까지 총 6500명을 배출했다.
y2kid@newspim.com