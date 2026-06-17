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포스코, 국내 최대 전기로 광양에 준공...脫탄소 전환 본격화

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  • 포스코가 17일 광양에 250만톤 전기로를 준공했다
  • 국내 최대 전기로로 6000억원이 투입됐다
  • 포스코는 2030년까지 저탄소 고급강 양산을 추진했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

광양 전기로 총 6000억원 투자, 연산 250만 톤 규모
고로 대비 탄소 배출 약 75% 저감
탈탄소 생산 체제 기반의 사업 구조 구축

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 포스코(대표이사 이희근)가 전남 광양에 연산 250만톤 규모의 대형 전기로를 준공하고 본격적인 탄소저감 강재 생산에 나선다.

17일 광양제철소에서 열린 준공식에는 김민석 국무총리, 권향엽 국회의원, 조계원 국회의원, 김태균 전남도의장, 정인화 광양시장, 박성현 광양시장 당선인을 비롯해 장인화 포스코그룹 회장, 이희근 포스코 사장, 김성호 포스코노동조합 위원장 등이 참석했다.

장인화 회장은 "오늘 준공한 전기로는 단순히 하나의 설비를 추가한 것이 아닌 탈탄소라는 시대적 과제를 해결하고 글로벌 시장의 판도를 바꾸겠다는 강력한 의지의 표명"이라고 강조하며 "포스코는 글로벌 고객사의 저탄소 강재 요구에 능동적으로 대응하며 미래소재 대표기업으로서 위상을 더욱 공고히 하겠다" 라고 밝혔다.

17일 포스코 광양제철소 전기로 공장 준공식에 김민석 국무총리(오른쪽)와 장인화 포스코그룹 회장이 입장하고 있다 [사진=포스코]

이번에 준공된 전기로는 단일 설비 기준 국내 최대 규모로, 연인원 27만명의 공사 인력과 약 6000억원의 투자비가 투입됐다. 

철광석과 석탄(코크스)을 고로에 투입해 쇳물을 생산해 전로에서 정련하는 고로-전로 방식은 고품질 철강의 대량 생산이 가능하지만 탄소 배출량이 높다. 반면 전기로는 스크랩(고철)을 재활용해 고로 대비 최대 약 75% 탄소감축이 가능하다.

포스코는 전기로 생산 제품의 품질 향상을 위한 '합탕 기술' 개발에도 집중하고 있다. 합탕 기술은 전기로와 고로에서 생산한 쇳물을 혼합해 정련하는 기술로 자사 고로 대비 이산화탄소 배출을 줄이면서도 고급강을 생산할 수 있다. 포스코는 주원료인 스크랩의 선별, 분류와 정련 과정에서의 성분 정밀 제어 등 핵심 기술을 추가로 확보해 2030년까지 자동차강판과 전기강판을 양산하는 것을 목표로 하고 있다.

이를 위해 포스코는 전기로 고급강을 '8대 전략 제품'으로 선정하고, 연구·생산·판매를 아우르는 통합 프로젝트팀을 구성해 특화 제품 개발에 속도를 내고 있다. 

포스코는 수소환원제철인 '하이렉스(HyREX)'를 통한 탈탄소 생산 체제로의 전환을 목표로 하고 있으며, 신설 전기로는 수소환원제철 상용화 전까지 온실가스 감축을 추진하고, 탄소저감 제품 포트폴리오를 강화해 나가는 핵심 역할을 수행한다.

포스코는 수소환원제철(HyREX) 상용화를 위한 기반 마련에도 속도를 내고 있다.  포스코는 연산 30만 톤 규모의 HyREX 실증 설비를 통해 2030년까지 상용화 기술 개발을 완료하고, 단계적으로 탈탄소 생산 체제 전환을 추진할 방침이다. 

 

y2kid@newspim.com

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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