인바이오, 내년 자사주 매입 추진

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200억원 규모 주주환원 재원 확보

발행주식 5~10% 수준 매입 검토

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 인바이오는 내년부터 자사주 매입을 추진한다고 25일 밝혔다.

인바이오는 최근 200억원 규모의 재원을 확보해 주주환원 정책을 추진할 수 있는 재무적 기반을 마련했다고 설명했다. 회사는 자사주 매입을 일회성 조치가 아니라 중장기 주주환원 정책의 출발점으로 삼고 지속적으로 추진한다는 방침이다.

인바이오는 우선 내년 중 발행주식 총수의 5~10% 수준에 해당하는 자사주 매입을 검토하고 있다. 취득한 자사주는 시장 상황과 주주가치 제고 방안 등을 종합적으로 고려해 활용할 예정이다.

인바이오 로고. [사진=인바이오]

자사주 매입은 유통주식 수를 줄여 주당순이익(EPS)과 주당 가치에 영향을 줄 수 있는 주주환원 방식이다. 회사 측은 현 주가가 기업가치 대비 저평가돼 있다는 경영진의 판단과 책임경영 의지를 보여주는 정책으로 보고 있다.

경영진의 자사주 매입도 이어지고 있다. 이명재 인바이오 대표이사는 지난해 10월부터 5개월 동안 10만8383주를 장내 매수했다. 올해도 주요 경영진들이 자사주를 취득했다.

인바이오는 경영진의 자사주 취득을 통해 주주가치 제고와 책임경영 체계를 강화한다는 방침이다.

한편 인바이오는 지난 17일 개최한 임시주주총회에서 '결손 보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건'을 원안대로 가결했다.

dconnect@newspim.com