에어메이드, 넾다세일서 제습기 최대 46% 할인

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 에어메이드가 네이버 쇼핑 '넾다세일 디지털가전 릴레이 특가'를 통해 '1등급 UV 냉각 살균 제습기(ADH-2000Y)'를 최대 46% 할인 판매한다고 26일 밝혔다.

이번 행사는 26일 하루 동안 진행된다. 회사에 따르면 즉시 할인과 알림 쿠폰, 넾다세일 쿠폰, 카드 할인 등을 적용하면 최대 46% 할인 혜택을 받을 수 있다.

장마철을 앞두고 실내 습도 관리에 대한 관심이 높아지면서 제습기 선택 시 제습 성능과 에너지 효율, 제품 내부 관리 기능 등을 함께 고려하는 소비자가 늘고 있다고 회사 측은 설명했다.

ADH-2000Y는 하루 최대 30L 제습 성능과 에너지소비효율 1등급을 적용했으며, 6L 물통과 의류·신발 건조 기능을 지원한다.

또 냉각기에 UV-C 살균 기능을 적용했으며, 사용 후 내부를 건조하는 자동건조 기능을 제공한다. 스마트 터치스크린과 Wi-Fi 기반 앱 제어 기능을 지원하며, 2년 무상보증과 컴프레서 5년 보증도 제공한다고 회사는 밝혔다.

에어메이드 관계자는 "장마철에는 제습 성능뿐 아니라 위생 관리와 에너지 효율도 함께 고려하는 소비자가 늘고 있다"며 "이번 행사에서 제품을 할인된 가격에 선보일 예정"이라고 말했다.

[이미지=에어메이드]

whitss@newspim.com