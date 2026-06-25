오세훈, 월드컵 광화문 응원존 방문…"남아공, 6·25에 도와준 고마운 형제"

남아공 대사와 유니폼 교환식

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 오세훈 서울시장이 25일 오전 2026 북중미 월드컵 조별리그 남아프리카공화국전을 앞두고 광화문 광장 응원존을 찾았다. 이날 오 시장은 신디스 음쿠쿠 주한남아프리카공화국 대사와 양 국가의 공식 응원 유니폼을 교환했다.

응원존 무대에 선 오 시장은 "남아공은 오늘 경기장에서는 선의의 경쟁자지만 바로 옆 감사의 정원에 있는것처럼 6·25때 가장 먼저 공군 전투비행대대를 파병해 1만2000명이 출격했다"며 감사를 표했다.

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 25일 오전 서울 광화문 광장 일대에 2026 북중미 월드컵 A조 조별리그 3차전인 '한국 vs 남아프리카공화국' 경기를 응원하러 나온 시민들이 가득 차 있는 모습. 2026.06.25

그러면서 "당시 (남아공 군사들의) 별명이 '날으는 치타'였다. "우리가 이겨야겠지만, (남아공을 향한) 아낌없는 격려와 환호 달라"고 당부했다.

이날 오 시장은 페이스북을 통해서도 "우리에게 남아공은 축구 상대이기 전에 참으로 특별하고 고마운 나라"라며 "76년 전 6.25전쟁의 포화 속에서 대한민국의 자유가 풍전등화의 위기에 놓였을 때, 유엔 결의가 떨어지기 무섭게 미국, 호주에 이어 세 번째로 달려와 준 고마운 형제"라고 말했다.

그는 "이름도 위치도 생소했을 이 땅의 자유를 위해 청춘을 바쳤던 그분들의 위대한 헌신이 없었다면 오늘날 전 세계가 환호하는 대한민국 축구도, 우리가 누리는 일상의 평화도 존재하지 않았을 것"이라고 했다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 오세훈 서울시장이 25일 오전 서울 광화문광장에서 2026 FIFA 북중미 월드컵 대한민국과 남아프리카 공화국 예선전을 앞두고 응원 나선 시민들을 향해 발언하고 있다. 2026.06.25 ryuchan0925@newspim.com

오 시장의 주요 사업 중 하나였던 광화문 광장 감사의 정원도 언급했다. 그는 "감사함과 영원히 잊지 않겠다는 다짐이 고스란히 녹아있는 곳이 바로 오늘 우리가 모이는 광화문광장 감사의 정원"이라며 "원조를 받던 나라 대한민국은 이제 세계 10위권 경제강국이 되었고, 서울은 글로벌 톱3 목표를 향해 힘차게 나아가고 있다"고 말했다.



이어 "당당한 경제강국이자 월드컵 파트너로 성장해 영웅들의 후손과 어깨를 나란히 하고 승부를 겨루는 이 기적 같은 장면이야말로 대한민국이 지켜온 위대한 저력의 증거"라며 "저 역시 오늘 광화문광장에 나가 시민 여러분과 함께 태극전사들을 응원하겠습니다. 남아공 대사님과 유니폼을 교환하며 깊은 감사와 존경을 보내겠다"고 밝혔다.

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