오세훈, 감사의 정원서 첫 6·25 기념식 앞두고 "정치적 폄훼는 순간, 영웅 향한 기억은 영원"

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 오세훈 서울시장이 23일 저녁에 열리는 서울 광화문광장에 조성된 감사의 정원에서 처음 열리는 6·25 전쟁 기념식을 앞두고 "정치적 폄훼는 순간이지만 영웅을 향한 기억은 영원한 법"이라고 페이스북을 통해 밝혔다.

오 시장은 감사의 정원에 대해 "76년 전 대한민국이 세계의 피땀 어린 원조를 받던 나라에서, 이제는 당당하게 전 세계에 평화를 전하고 도움을 주는 국가로 우뚝 섰음을 보여주는 증거를 꼭 대한민국의 중심에 남기고 싶었다"라고 회상했다.

감사의정원 준공식이 열린 지난달 12일 오전 서울 중구 광화문광장에서 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 축사를 하고 있다. [사진=뉴스핌DB]

그러면서 "이 공간을 두고 온갖 정치적 공세와 악의적인 폄훼가 쏟아지기도 했다. 보훈마저 진영의 잣대로 난도질하려는 모습을 보며 안타까운 마음도 컸다"라면서도 "소모적인 정쟁의 소음이 떠난 자리에 자유와 평화의 빛을 쏘아 올리는 23개의 기둥은 묵직하게 그 자리를 지켜냈다. 이제는 매일 수많은 시민이 찾아와 편하게 휴식을 누리는 일상의 안식처가 된 모습을 보며 큰 보람을 느낀다"고 소회를 밝혔다.

이는 감사의 정원에 설치되는 돌기둥이 '받들어총'을 형상화한다는 비판에 대한 언급으로 읽힌다. 민주당과 일부 시민단체는 광화문 광장에 군부의 상징과 같은 조형물은 부적절하다고 지적한 바 있다.

오 시장은 "제복 입은 이들이 가장 높은 곳에서 존경받는 사회를 만드는 것이야말로 우리가 지켜내야 할 자부심이자 국가의 본분"이라며 "서울시는 이번 주를 '6.25 보훈 주간'으로 정하고, 시민 여러분이 함께 참여하고 즐길 수 있는 다채로운 문화 행사들을 준비했다"고 말했다.

이번 주 서울시는 광화문광장을 달리는 6.25km 청년 러닝크루, 안보 역사 OX 퀴즈, 참전국 응원 벨크로 축구게임 등을 진행한다.

오 시장은 "저는 반드시 서울을 언제나 영웅을 기억하는 도시, 늘 영웅에게 감사할 줄 아는 품격 있는 도시로 지켜내겠다"고 강조했다.

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