교육부, '책 놀이' 유치원·어린이집 551곳 선정…창의성·문해력 증진

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도서관·북트럭 등 지역 격차 해소, 가정 연계도 확대

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 교육부는 유아 독서교육 내실화를 위한 '책 놀이' 유치원·어린이집 551개 기관(유치원 278개, 어린이집 273개)을 선정했다고 25일 밝혔다.

이번 사업은 유아가 그림책을 처음 접하는 시기에 책을 즐겁고 친숙한 대상으로 인식하도록 하고 긍정적인 독서 태도 형성과 창의성·문해력을 포함한 통합적 발달을 지원하기 위해 추진된다.

교육부 전경. [사진=교육부]

각 시도교육청은 지난 5월부터 6월 초까지 독서중점 시범기관 공모와 심사를 거쳐 책 놀이 유지원과 어린이집을 선정했다.

선정된 기관들은 누리과정 내에서 지역과 기관의 특성을 반영한 독서교육 프로그램을 운영하며 유아가 일상 속에서 자연스럽게 책을 접할 수 있는 환경을 조성하게 된다.

특히 글자 습득 중심의 교육이 아닌, 교사와 부모 등과 함께 책을 읽고 이야기를 나누는 경험을 중심으로 다양한 '책 놀이' 활동을 제공할 예정이다.

또 가정과 연계한 프로그램과 학부모용 지원자료를 통해 가정에서도 유아의 발달 수준에 맞는 독서와 놀이가 이뤄질 수 있도록 지원한다.

지역사회 연계도 강화된다. 시도교육청은 도서관과 협력해 유아 대상 독서 프로그램을 운영하고 도서관 접근이 어려운 지역에는 북트럭을 활용한 '찾아가는 도서관' 등 방문형 서비스를 병행할 계획이다. 이를 통해 지역 간 독서교육 격차를 완화한다는 방침이다.

교육부는 연말에 우수 운영 사례를 발굴해 공유·확산할 예정이다.

김정연 교육부 영유아지원관은 "이번 사업은 유아가 그림책의 즐거움을 경험하고 어릴 때부터 책과 가까워지는 태도를 형성하는 데 의미가 있다"며 "앞으로도 유아 발달에 적합한 독서 문화가 확산될 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 밝혔다.

hyeng0@newspim.com