엔씨, 지속가능경영보고서 'ESG 플레이북 2025' 발간

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경영 전략과 ESG 활동 연계…MSCI AAA 등급 획득

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 엔씨가 여섯 번째 지속가능경영보고서 'ESG PLAYBOOK(플레이북) 2025'를 발간했다.

이번 보고서는 회사의 중장기 성장 방향을 반영했으며 주요 경영 전략과 연계한 지속가능경영 사례를 담았다. 최신 글로벌 ESG 공시 기준에 맞춰 제3자 검증을 통해 공개 데이터의 신뢰성을 확보했다.

엔씨소프트 판교 R&D 사옥. [사진=엔씨소프트]

보고서에는 게임성·기술성 강화와 글로벌 성장 기반 확대라는 경영 방향성과 연계한 활동을 소개했다. 이용자 소통 확대, 글로벌 테스트, 품질 검증 프로세스 등을 통해 게임 완성도를 높였으며 게임 접근성 개선과 글로벌 수준의 개인정보보호 체계 구축으로 이용자 경험을 향상했다.

환경·사회·지배구조(ESG) 성과도 공개했다. 기후변화 대응, 인적자원관리, 책임 있는 기술, 지배구조, 기업윤리 등 ESG경영 전 영역에서 추진한 주요 활동을 설명했다.

엔씨는 국내외 주요 ESG 평가에서 우수한 성과를 거뒀다. MSCI 2026 ESG 평가에서 최고 등급인 AAA를 획득했으며 국내 게임사 중에서는 유일하게 2026 DJBIC 아시아 퍼시픽 지수에 3년 연속 편입됐다.

한국ESG기준원 2025 ESG 평가에서는 5년 연속 종합 A등급을 유지했다.

박병무 엔씨 공동대표 겸 ESG경영위원장은 "엔씨는 미래를 향한 도전과 창의성을 바탕으로 다음 세대를 위한 새로운 가치를 창출해 나갈 것"이라며 "지속가능한 성장과 신뢰받는 기업가치를 함께 실현해 나가겠다"고 밝혔다.

origin@newspim.com