이녹스리튬·정석케미칼, 전고체 소재 MOU 체결

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고순도 수산화리튬 공급·황화리튬 제조 협력

오창 공장 양산 기반으로 전고체 소재 공급망 추진

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 이녹스첨단소재의 자회사 이녹스리튬은 황화리튬 제조 전문기업 정석케미칼과 전고체 배터리 소재 사업 강화를 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 25일 밝혔다.

이번 협약은 전고체 배터리 핵심 소재로 꼽히는 황화리튬(Li₂S) 공급망을 구축하기 위한 것이다. 황화리튬은 전고체 배터리 성능에 영향을 미치는 원료로 사용된다.

협약에 따라 이녹스리튬은 황화리튬 제조에 필요한 고순도 수산화리튬을 공급한다. 정석케미칼은 이녹스리튬이 공급한 고순도 수산화리튬을 활용해 황화리튬을 제조하는 구조를 추진한다.

이녹스리튬 김경훈 대표이사(왼쪽)와 정석케미칼 김용현 대표이사. [사진=이녹스첨단소재]

이녹스리튬은 지난해 11월 충북 오창에 고순도 수산화리튬 제조공장을 준공하고 양산 체제를 가동하고 있다. 정석케미칼은 연구개발을 통해 황화리튬 생산기술을 확보했으며, 현재 국내 대기업과 미국, 일본 등에 시제품을 납품해 테스트를 진행하고 있다.

전고체 배터리는 아직 상용화 초기 단계다. 다만 국내외 배터리사와 완성차 업체들이 전고체 배터리 개발 및 양산 로드맵을 구체화하면서 관련 소재 수요가 늘어날 것으로 예상된다.

이녹스리튬과 정석케미칼은 이번 협약을 통해 전고체 배터리용 소재 공급망 구축을 추진한다. 양사는 각사가 보유한 고순도 수산화리튬 제조 기반과 황화리튬 생산기술을 연계해 소재 사업 협력을 확대할 계획이다.

이녹스리튬 관계자는 "전고체용 리튬 소재를 당사의 차세대 핵심 성장 엔진으로 낙점하고 현재 양산을 위한 연구개발을 진행하고 있다"며 "이번 정석케미칼과의 파트너십을 통해 빠른 시일 내에 안정적인 양산 체계를 구축할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

정석케미칼 관계자는 "2027년 상용화를 목표로 연구 및 생산 역량을 끌어올리고 있다"며 "이녹스리튬으로부터 고품질의 수산화리튬을 안정적으로 공급받을 수 있게 된 만큼 향후 공급 안정성이 향상돼 본격적인 양산화에 시너지가 될 것"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com