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맵틱스·큐라클 MT-201, 국가신약개발사업 선정

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  • 맵틱스와 큐라클은 25일 항혈전 항체 MT-201이 국가신약개발사업 후보물질 단계 과제로 선정됐다고 밝혔다
  • MT-201은 병리적 혈전에만 선택적으로 작용해 출혈 위험을 줄이는 차세대 항혈전 항체로 향후 2년간 후보물질 최적화·비임상 개발 지원을 받게 됐다
  • 두 회사는 MT-201 기반 이중항체 MT-202 등 다수 파이프라인을 공동 개발 중이며, 앞서 MT-101·MT-103으로 국가신약개발사업 선정·글로벌 기술이전 성과를 거뒀다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

차세대 항혈전 항체 후보물질 단계 지원 대상
2년간 후보물질 최적화·비임상 개발 지원

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 항체 신약 전문기업 맵틱스와 큐라클은 공동 개발 중인 차세대 항혈전 항체 MT-201이 국가신약개발사업단(KDDF)의 2026년 1차 국가신약개발사업 신규과제 후보물질 단계 지원 대상으로 선정됐다고 25일 밝혔다.

국가신약개발사업은 국내 제약·바이오 산업의 글로벌 경쟁력 강화를 위해 추진되는 범부처 국가 연구개발(R&D) 사업이다. 2021년부터 10년간 국내 신약개발 R&D 생태계 강화, 글로벌 실용화 성과 창출, 보건의료 분야 공익적 성과 창출을 목표로 신약 개발 전주기 단계를 지원한다.

올해 1차 신규과제에는 유효물질, 선도물질, 후보물질, 비임상, 임상 단계 등 총 57개 과제가 선정됐다. 맵틱스와 큐라클은 후보물질 단계에 선정돼 향후 2년간 MT-201의 후보물질 최적화와 비임상 개발 전반에 대해 정부 지원을 받는다.

맵틱스·큐라클 로고. [사진=맵틱스·큐라클]

현재 항혈전 치료에는 아스피린 등 항혈소판제와 엘리퀴스, 자렐토 등 비비타민K 경구용 항응고제(NOAC) 계열 약물이 사용되고 있다. 다만 이들 약물은 표적 특성상 정상적인 지혈 과정도 억제할 수 있어 출혈 위험이 치료상 한계로 지적된다.

MT-201은 정상적인 지혈 과정에는 영향을 주지 않으면서 병리적 혈전 형성에 선택적으로 작용하는 신규 표적 단백질을 억제하는 기전을 목표로 개발되고 있다. 회사 측은 이 기전을 통해 항혈전 효능을 확보하면서 출혈 위험을 낮추는 치료 옵션으로 개발하고 있다고 설명했다.

현재 MT-201은 심부정맥혈전증(DVT)과 폐색전증(PE) 등을 주요 적응증으로 연구가 진행되고 있다.

글로벌 항혈전 치료제 시장은 고령화와 심뇌혈관 질환 증가를 배경으로 성장하고 있다. 시장조사기관 BCC Research에 따르면 해당 시장은 2028년 약 69조원(462억달러, 환율 1500원 기준) 규모로 커질 것으로 전망된다.

맵틱스와 큐라클은 MT-201에 혈관 안정화에 관여하는 Tie2 활성화 항체를 융합한 이중항체 MT-202도 함께 개발하고 있다. MT-202는 급성 허혈성 뇌졸중(AIS) 등에서 혈전 제거 이후 발생할 수 있는 허혈·재관류 유래 혈관 손상과 추가 재혈전 형성을 억제하는 방향으로 개발되고 있다.

이번 과제 선정은 맵틱스의 항체 파이프라인 가운데 세 번째 국가신약개발사업 선정 사례다. 앞서 신장질환 치료제로 개발 중인 MT-101은 2023년 국가신약개발사업 과제로 선정됐다. 맵틱스와 큐라클이 함께 참여한 망막질환 치료용 이중항체 MT-103도 2024년 국가신약개발사업 과제로 선정됐다.

MT-103은 국가신약개발사업 지원을 통해 확보한 연구 성과를 바탕으로 지난 5월 10일(현지시간) 미국 메멘토 메디신(Memento Medicines)과 글로벌 기술이전 계약을 체결했다. 계약 규모는 최대 10억7775만달러(약 1조6166억원, 환율 1500원 기준)다. MT-103의 개발코드명은 MMT-205로 변경됐다.

해당 연구 결과는 세계 최대 안과학회인 미국시과학안과학회(ARVO) 2026에서 구두 발표 대상으로 선정됐다.

맵틱스 관계자는 "MT-101, MT-103은 국가신약개발사업 지원을 통해 후보물질을 고도화해 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있었고, 이는 글로벌 기술이전으로 이어지는 중요한 기반이 됐다"며 "MT-201 또한 기존 항혈전 치료제의 치료적 한계를 극복할 수 있는 차세대 항체 신약인 만큼 이번 과제 선정을 계기로 연구개발에 속도를 낼 계획"이라고 말했다.

큐라클 관계자는 "MT-201은 지난해 11월 열린 바이오 유럽(BIO EUROPE)에서 처음 글로벌 파트너링 무대에 소개된 이후 차별화된 기전과 전임상 연구 성과를 바탕으로 다수의 파트너들로부터 관심을 받고 있다"며 "MT-103에 이어 사업개발 성과가 이어질 수 있도록 개발을 추진하겠다"고 말했다.

맵틱스는 2022년 한국생명공학연구원(KRIBB)에서 분사한 항체 신약 전문기업이다. 인간 항체 라이브러리 기반 차세대 항체 개발 플랫폼 이글스(EAGLES)를 보유하고 있다.

큐라클과 맵틱스는 2024년 7월 공동 연구개발 계약을 체결하고 총 8종의 항체 파이프라인을 공동 개발하고 있다.

dconnect@newspim.com

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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