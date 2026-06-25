LX, 나눔 바자회 수익금 기부…지역사회 상생 실천 확대

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아름다운가게 공동 행사 통해 마련한 수익금 취약계층 지원 활용

보육원·아동센터·상담소 후원 마무리…ESG 경영 실천 강화

[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = LX한국국토정보공사는 나눔문화 확산과 지역사회 상생을 위한 사회공헌 활동을 이어가며 ESG 경영 실천에 앞장서고 있다고 25일 밝혔다.

한국국토정보공사는 전날 전북 완주군 선덕보육원을 찾아 생활환경 개선을 위한 수익금을 전달했다.

한국국토정보공사 윤한필 경영지원본부장(오른쪽부터)과 전주지역아동센터엽합회 김남희 회장, 아름다운가게 김진형 전북공동대표가 24일 한국국토정보공사 본사에서 수익금 전달식을 갖고 기념촬영했다.2026.06.25 gojongwin@newspim.com

이번 기부금은 지난 4월 한국국토정보공사와 아름다운가게가 나눔문화 확산과 탄소저감 실천, 지역사회 상생을 위해 공동 개최한 '아름다운 하루' 행사를 통해 마련됐다.

공사는 수익금 전달 대상 기관으로 사회공헌 효과와 지역상생, 윤리·인권 가치 등을 고려해 선덕보육원과 전주지역아동센터연합회, 군산성폭력상담소 등 3개 기관을 선정했다.

지난 18일 군산성폭력상담소를 시작으로 이날 전주지역아동센터연합회와 선덕보육원에 기부금을 전달하며 모든 지원 일정을 마무리했다.

한국국토정보공사는 이번 기부를 계기로 지역사회 내 나눔문화를 확산하고 상생·협력 기반을 더욱 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

윤한필 경영지원본부장은 "아름다운가게와 함께 추진한 행사의 결실이 지역사회에 필요한 곳에 전달돼 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 나눔문화 확산과 탄소저감 실천 등 ESG 경영을 위한 노력을 지속해 나가겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com