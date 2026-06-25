케이뱅크, 한·EU 스테이블코인 협력 프로젝트 참여

AI 핵심 요약beta
- 케이뱅크는 25일 한·EU 스테이블코인 협력판게아 참여를 밝혔다다
- 판게아는 원화·유로 스테이블코인 직접 연계해해외송금·정산 구조를 검증하는 프로젝트다
- 이 사업은 팍스프로젝트 후속으로 범위를유럽까지 넓혔으며 케이뱅크는 글로벌 파트너십을강화하고 있다
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 케이뱅크는 한국과 유럽 은행권이 공동 추진하는 스테이블코인 협력 프로젝트 '판게아(Pangea)'에 참여한다고 25일 밝혔다.
판게아는 국내 은행권과 EU 스테이블코인 발행 추진 법인 키발리스, 글로벌 금융 메시징 네트워크 SWIFT, 블록체인 기업 체인링크 등이 함께 진행하는 사업이다. 원화(KRW) 스테이블코인과 유로(EUR) 스테이블코인을 직접 연계하는 방안을 검토하는 것이 특징이다.
참여 기관들은 각 스테이블코인을 직접 교환하는 구조를 바탕으로 해외송금 및 정산에 필요한 거래흐름, 통화 교환 방식, 정산 구조 등을 검증할 계획이다. 자국 통화 기반 스테이블코인의 글로벌 활용 가능성과 은행권 공동 대응 체계, 글로벌 정산 인프라 연계 방안도 함께 모색한다.
판게아는 지난해 한국과 일본 금융기관이 참여한 스테이블코인 기술검증 사업 '팍스프로젝트(Project Pax)'의 후속 프로젝트다. 협력 범위를 아시아에서 유럽까지 확대했다.
케이뱅크는 올해 아랍에미리트 체인저, 태국 카시콘뱅크, 블록체인 기업 리플 등과 업무협약을 체결하며 글로벌 파트너십을 강화하고 있다.
romeok@newspim.com