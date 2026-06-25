LG CNS, AI가 스스로 ERP 테스트한다…글로벌 시장 공략

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

테스트 시나리오부터 오류 분석·보고서 작성까지 자동 수행

SAP 클라우드 ERP 전환 수요 겨냥…미·일 시장 확대

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG CNS가 에이전틱 인공지능(AI)를 적용한 전자적 자원관리(ERP) 테스트 자동화 솔루션 '퍼펙트윈 ERP 에디션'을 출시하며 글로벌 시장 공략에 속도를 낸다.

LG CNS는 25일 SAP ERP 시스템에 특화된 실거래 데이터 기반 테스트 자동화 솔루션 '퍼펙트윈 ERP 에디션'을 선보였다고 밝혔다.

이 솔루션은 기업이 SAP의 최신 ERP인 S/4HANA로 전환하거나 신규 ERP를 구축할 때 발생할 수 있는 오류를 사전에 점검해 시스템 안정성과 운영 효율성을 높여준다.

미국 올랜도에서 열린 'SAP 사파이어 2026'에서 에이전틱 AI 기반의 '퍼펙트윈 ERP 에디션'을 소개하는 모습 [사진=LG CNS]

새 제품에는 에이전틱 AI가 적용돼 테스트 시나리오 생성부터 오류 원인 분석, 결과 보고서 작성까지 자동으로 수행한다.

기존에는 업무 담당자가 수작업으로 수일에 걸쳐 테스트 항목을 설계해야 했다. 새 제품에는 AI가 실제 운영 데이터와 업무 프로세스를 분석해 수시간 내 최적의 테스트 시나리오를 생성할 수 있도록 했다.

테스트 과정에서도 AI가 이상 징후와 오류 원인을 분석하고 해결 방안을 제시한다. 테스트 결과 보고서 등 각종 산출물도 자동으로 작성한다.

이를 통해 ERP 테스트 기간을 단축하고 시스템 전환 프로젝트의 안정성을 높일 수 있다는 것이 회사 측 설명이다.

LG CNS는 연내 AI 에이전트 간 협업 체계인 '에이전트 오케스트레이션'을 구축한다. 테스트 시나리오 생성부터 실행, 분석, 오류 수정, 검증까지 전 과정을 자율적으로 수행하는 솔루션으로 고도화할 계획이다.

글로벌 시장 공략도 확대한다. LG CNS는 최근 미국에서 열린 'SAP 사파이어 2026'과 일본 '재팬 IT위크'에서 퍼펙트윈 ERP 에디션을 선보였다.

일본 히타치 솔루션 크리에이트(HSC)와 리셀러 파트너십을 체결하는 등 해외 사업 기반을 강화하고 있다.

syu@newspim.com