창원상의, 마산 도시계획 재검토 촉구…"경제 활성화 방안 절실"

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대형사업 지연·인구 감소 문제

특화 계획과 공공 개발 필요성



[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 창원상공회의소가 마산지역 도시기본계획의 전면 재검토를 요구했다.

창원상의 마산경제살리기 추진위원회는 전날 마산지소에서 제6차 회의를 열고 '2040년 창원도시기본계획' 용역보고서에 대한 검토 의견을 논의했다고 24일 밝혔다.

지난 23일 창원상공회의소 마산경제살리기 추진위원회 마산지소에서 열린 제6차 회의 참석자들이 기념사진을 찍고 있다.[사진=창원상공회의소] 2026.06.24

위원회는 마산지역 경제 현안을 반영한 도시계획 재수립이 필요하다고 창원시에 촉구했다.

위원회는 해당 계획이 마산지역의 대형사업 지연과 성장동력 공백 문제를 해소할 구체적 방안을 담지 못했다고 지적했다. 산업균형발전과 고용 인프라 확충을 통한 지역 경제 기반 강화 필요성도 강조했다.

인구 감소 문제도 주요 쟁점으로 제기됐다. 마산지역 인구는 2025년 기준 35만8000명으로 최근 5년간 1만2000명 줄었지만 이를 반전시킬 특화 전략이 부족하다는 것이다. 산업 측면에서도 기존 산업단지 발전 방향이 제시되지 않아 기업 유출과 일자리 감소가 우려된다.

관광 및 소비 활성화 대책도 미흡하다는 지적이 나왔다. 위원회는 마산해양신도시를 중심으로 한 관광자원 개발과 교통 인프라 확충 필요성을 제시했다.

전문가들은 도시공간 구조 개편과 공공 주도 개발을 제안했다. 최두호 경남대 교수는 마산 활성화를 위한 특화 계획 수립을 서성희 도시계획 기술사는 창원·마산·진해 간 다핵 분산형 구조 개편과 봉암공단 공공개발을 제시했다.

최재호 회장은 "도시기본계획 수립 과정에 상의의 적극적인 참여가 필요하다"면서 "인구감소지역 활성화를 위해 기업들이 지역주민 및 관광객과 함께하는 공공성격의 문화, 예술, 교육시설, 공연, 음악, 전시회 등에 투자할 경우 지자체가 지원할 수 있는 조례 제정이 필요하다"고 제안했다.

이날 참석한 마산지역 시의원과 당선인들은 지역 경제 회복을 위한 협력을 약속했다.

news2349@newspim.com