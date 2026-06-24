"책상 아닌 현장으로"…충주 인수위, '발로 뛰는 행정' 시험대

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6개 분과 사업장 전수 점검 착수…공약 실효성·예산 효율성 동시 점검

이동석 당선인 "형식보다 체감"…현장 행보, 민선 9기 성패 가를 분수령

[충주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충주시장직 인수위원회가 '현장'으로 방향을 틀었다.

민선 9기 출범을 앞두고 정책 구상의 무게 중심을 사무실이 아닌 사업 현장으로 옮기면서 공약의 실효성과 행정의 현실성을 동시에 검증하겠다는 의지로 풀이된다.

젊은 충주 미래위원회 농업환경분과위원들이 충주축산농협 TMR공장을 방문해 현장을 살펴보고 있다. [사진=충주시] 2026.06.24 baek3413@newspim.com

형식적 보고를 탈피하겠다는 선언이 실제 성과로 이어질지 주목된다.

'젊은 충주 미래위원회'는 24일 농업환경·경제건설 분과를 시작으로 주요 사업장 현장 점검에 돌입했다고 밝혔다.

이번 일정은 단순 방문을 넘어 사업 추진 현황, 예산 투입 구조, 현장 애로 사항을 종합적으로 점검하는 데 초점이 맞춰졌다.

이날 농업환경 분과는 충주축산농협 TMR 공장을 찾아 시설 운영 상황을 확인하고 관계자의 의견을 청취했다.

특히 예산 집행의 효율성과 정책 집행 과정에서 발생하는 구조적 문제를 집중적으로 들여다본 것으로 전해졌다.

미래위의 이번 행보는 기존 인수위 활동과 비교해 '실무형 검증' 성격이 짙다는 평가다.

통상 인수위원회가 부서별 업무 보고에 의존하는 것과 달리 현장에서 직접 정책의 작동 여부를 확인하겠다는 점에서다.

홍성배 위원장은 "공약을 시민 눈높이에서 재점검하는 과정"이라며 "현장의 목소리를 반영해 실효성 있는 정책으로 구체화하겠다"고 밝혔다.

향후 미래위는 청년 정책, 안전 행정, 보건 복지, 문화 교육 등 6개 전 분과로 현장 점검을 확대할 계획이다. 점검 결과는 민선 9기 시정 운영의 기초 자료로 활용된다.

이 같은 '현장 중심' 기조는 이동석 충주시장 당선인의 시정 철학과 맞닿아 있다.

이 당선인은 "형식보다 시민이 체감할 수 있는 대안을 마련해야 한다"며 실질적 정책 도출을 주문한 바 있다.

지역 정가에서는 이번 현장 행보를 두고 "인수위 단계에서 정책의 실행 가능성을 검증하는 시도"라는 평가와 함께 "단기 점검에 그치지 않고 실제 정책 반영으로 이어지는지가 관건"이라는 지적도 나온다.

한편 미래위원회는 지난 15일 출범했으며 6개 분과 체제로 운영되며 민선 9기 시정 밑그림을 설계하고 있다.

baek3413@newspim.com