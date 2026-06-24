유정복 "사전투표 득표 동일 이례적…국민이 확인 할 자료 공개해야"

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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =유정복 인천시장은 24일 지난 6·3 지방선거에서 송도1·2동의 사전투표 득표수가 동일한 것은 이례적인 사례라며 중앙선거관리위원회에 자료 공개를 요구했다.

또 유권자들이 합리적으로 참여권을 행사할 수 있도록 사전투표제를 폐지하고 본 투표를 이틀동안 하는 선거제도 개혁을 제안했다.

유정복 인천시장 [사진=인천시]

유 시장은 이날 인천시청 브리핑실에서 기자회견을 열고 "송도 1·2동의 사전투표 결과를 두고 확률적으로 어려운 일이라고 의문을 제기하고 있다"며 사전투표 결과 전반에 대한 자료 공개를 요구했다.

6·3 인천시장 선거에서 송도 1동과 2동은 사전투표에서 각각 1위 박찬대 후보 3030표, 2위 유정복 후보 1440표로 득표수가 같았다.

유 시장은 "지난 2014년 사전투표가 도입된 이후 12년 간 치러진 전국 선거 투표자 수가 600명을 넘는 시·군·구에서 사전투표 득표가 같게 나온 사례는 한 건도 없었다"며 "이번 결과에 대해 국민들이 합리적인 의문을 품는 것은 당연하다"고 했다.

그는 "(선관위는) 투명한 검증을 위해 사전투표 관련 집계자료, 개표상황표, 투표지 분류기 운영기록 등 국민이 확인할 수 있는 자료를 공개해 달라"고 촉구했다.

유 시장은 선거제도 개편과 관련해 사전투표를 폐지하고 '화·수요일 본투표' 또는 '금·토요일 본투표' 등 이틀간 본투표를 진행하는 방안을 제안했다.

그는 "선거 제도 개혁을 더 이상 미룰 수 없다"며 "국민들이 느끼는 불신과 의구심을 해소하는 길은 제기된 의혹에 대해 투명하게 진실을 밝히고 불합리한 선거 시스템을 개선하는 것이다"고 말했다.

hjk01@newspim.com