[신간] '오늘도 일하고 사랑하고 성장합니다'...30년 정책가가 전하는 워킹맘 생존법

김경선 여가부 전 차관 "일도, 아이도 포기하지 않았다"

성공한 여성 리더 공통분모와 일·가정 양립 현실 해법 담아

[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 대한민국은 오랫동안 '일'과 '가정'을 양자택일의 문제로 다뤄왔다. 직장에서는 성과를 요구하고 가정에서는 돌봄을 요구한다. 특히 여성들에게는 두 세계를 모두 완벽하게 수행해야 한다는 압박이 자연스러운 듯 주어졌다. 출산과 육아, 승진과 경력 개발 사이에서 수많은 직장인들이 매일 선택의 기로에 선다.

신간 '오늘도 일하고 사랑하고 성장합니다'는 바로 그 질문에서 출발한다. "정말 둘 다 가질 수는 없는가." 저자인 김경선 인구보건복지협회 회장은 누구보다 이 질문을 오래 붙들고 살아온 인물이다. 그는 고용노동부 최초의 여성 기획조정실장을 지냈고 이후 여성가족부 차관을 역임했다. 30여 년 동안 노동과 여성, 가족 정책의 중심에서 일하며 대한민국의 일·가정 양립 정책을 설계해 온 정책 전문가다.

이번 책은 단순한 정책서도, 성공담만 나열한 자기계발서도 아니다. 공직자로서의 경험과 한 명의 워킹맘으로서의 고민, 그리고 각 분야 최고 전문가들의 삶을 통해 얻은 통찰을 한 권에 담아냈다.

김 회장은 책에서 "일과 가정의 균형은 개인의 의지로만 해결할 수 없는 문제"라면서도 "그럼에도 불구하고 자신의 삶을 포기하지 않는 사람들이 결국 길을 만들어간다"고 말한다. 책은 거창한 성공론보다 현실적인 조언에 집중한다. 출근길 지하철에서 아이 어린이집 등원을 걱정하고, 야근과 육아 사이에서 갈등하며, 승진을 앞두고 경력 단절을 고민하는 평범한 직장인들이 공감할 만한 사례들이 곳곳에 담겨 있다.

특히 눈길을 끄는 대목은 저자가 직접 만난 각 분야 리더들의 성공 방정식이다. 언론계에서는 김주하 앵커, 산업계에서는 우미영 전 MS코리아 대표, 통상 분야에서는 유명희 전 통상교섭본부장, 학계에서는 권오남 서울대 교수, 법조계에서는 양소영 변호사와 이찬희 삼성준법감시위원장 등이 등장한다. 분야도 다르고 성장 배경도 다르지만 저자는 이들에게서 놀라울 정도로 비슷한 공통점을 발견했다고 설명한다.

첫 번째는 뚜렷한 목표 의식이다. 성공한 사람들은 자신의 위치와 역할을 명확하게 이해하고 있었다. 무엇을 위해 일하는지, 어디로 가고 싶은지 분명했다. 목표가 선명할수록 흔들리는 순간에도 다시 중심을 잡을 수 있었다는 것이다.

두 번째는 성실함이다. 저자는 재능보다 꾸준함이 더 큰 힘을 발휘하는 경우를 수없이 목격했다고 말한다. 화려한 성과 뒤에는 남들이 보지 않는 시간 동안 반복된 노력과 훈련이 있었다는 것이다.

세 번째는 소통 능력이다. 혼자 잘하는 사람보다 함께 일하는 사람을 성장시키는 리더가 결국 더 멀리 간다는 것이 책의 메시지다. 경청하고 공감하며 팀워크를 이끄는 능력은 어느 조직에서나 가장 강력한 경쟁력으로 작용했다.

네 번째는 용기다. 기회는 기다리는 사람보다 움직이는 사람에게 찾아왔다. 새로운 업무에 도전하고, 실패 가능성을 감수하며, 익숙한 영역을 벗어나는 사람들이 결국 새로운 성과를 만들었다.

마지막은 회복력이다. 실패하지 않은 사람이 아니라 실패를 극복한 사람이 오래 살아남았다. 저자는 "실패는 누구나 겪지만 결과는 그것을 어떻게 받아들이고 극복하느냐에 따라 달라진다"고 강조한다.

책 속에는 저자의 이러한 철학이 녹아 있는 문장들이 이어진다. "직장 생활은 단거리 코스가 아니다." 이 문장은 책 전체를 관통하는 핵심 메시지 중 하나다. 사회 초년생들은 대개 빠른 성공을 꿈꾼다. 그러나 김 회장은 30년이 넘는 공직 생활을 통해 조급함보다 지속 가능성이 중요하다는 사실을 깨달았다고 말한다.

그는 "한 술 밥에 배부르지 않는다"는 속담을 인용하며 직장 생활 역시 차근차근 쌓아가는 과정이라고 설명한다. 초반부터 전력 질주하기보다 긴 호흡으로 자신을 성장시키는 것이 결국 더 큰 성공으로 이어진다는 것이다.

또 다른 인상적인 대목은 도전에 대한 태도다. "일단 부딪혀 보면 답이 나온다." 정책 현장에서는 늘 새로운 문제와 마주한다. 정답이 없는 상황에서 머릿속으로만 고민하다 보면 아무것도 시작할 수 없다는 것이 저자의 경험이다. 그는 완벽한 준비를 기다리기보다 행동을 통해 답을 찾는 자세가 중요하다고 조언한다.

이 같은 메시지는 오늘날 불확실한 시대를 살아가는 청년들에게 특히 의미 있게 다가온다. 취업난과 경기 침체, 인공지능(AI) 시대의 직업 변화 속에서 많은 젊은 세대가 미래에 대한 불안을 느끼고 있다. 김 회장은 그런 고민을 부정하지 않는다. 다만 두려움 때문에 멈춰 서기보다 한 걸음씩 앞으로 나아가야 한다고 말한다.

책의 또 다른 강점은 '실용성'이다. 일·가정 양립을 이야기하는 많은 책들이 가치와 철학에 머무르는 반면, 이 책은 실제 활용 가능한 제도와 정보를 구체적으로 소개한다.

육아휴직과 부모급여, 유연근무제 활용법, 중소기업 지원 제도, 육아 지원 정책 등 맞벌이 가정이 알아두면 도움이 될 내용들이 체계적으로 정리돼 있다. 이는 단순히 정보를 나열한 것이 아니라 정책을 직접 만들고 운영했던 저자의 경험이 녹아 있다는 점에서 의미가 크다.

정책은 서류 위에 존재하는 문장이 아니라 실제 사람들의 삶을 바꾸기 위해 존재한다는 사실을 저자는 반복해서 강조한다. 특히 그는 우리 사회가 여전히 여성에게 과도한 희생을 요구하고 있다고 지적한다.

"엄마가 희생하는 만큼 아이가 잘되는 것은 아니다." 이 문장은 많은 부모들의 죄책감을 정면으로 겨냥한다. 육아와 직장을 병행하는 여성들은 늘 '좋은 엄마'와 '좋은 직원' 사이에서 갈등한다. 어느 한쪽에 집중하면 다른 한쪽에 대한 미안함이 따라온다.

김 회장은 이러한 죄책감 자체를 다시 생각해 볼 필요가 있다고 말한다. 아이에게 필요한 것은 완벽한 부모가 아니라 행복한 부모라는 것이다. 아버지의 육아 참여 역시 중요하게 다뤄진다. 저자는 "아빠가 육아휴직을 사용하지 않으면 나중에 후회할 수 있다"고 조언한다. 아이가 성장하는 시간은 되돌릴 수 없기 때문이다. 이는 단순한 가족의 문제가 아니라 사회 전체의 문제이기도 하다. 저출생 시대에 일과 육아를 병행할 수 없는 환경은 결국 국가 경쟁력의 문제로 이어진다.

현재 인구보건복지협회 회장으로 활동 중인 김 회장이 저출생 문제에 깊은 관심을 갖는 이유도 여기에 있다. 그는 저출생을 단순히 출산 장려 정책만으로 해결할 수 없다고 본다. 사람들이 미래를 긍정적으로 전망할 수 있어야 하고, 아이를 낳아도 경력이 단절되지 않아야 하며, 부모가 함께 돌봄에 참여할 수 있어야 한다는 것이다.

책의 후반부에는 새로운 출발을 앞둔 여성들에게 보내는 응원의 메시지도 담겼다. "새로운 커리어는 어느 날 갑자기 만들어지지 않는다." 수많은 고민과 두려움을 이겨내고 한 걸음을 내디딘 사람들이 결국 자신의 이름으로 당당히 설 수 있었다는 것이다.

이는 단지 여성만을 위한 이야기가 아니다. 커리어 전환을 고민하는 직장인, 실패를 경험한 청년, 육아와 일을 병행하는 부모, 조직에서 성장하고 싶은 모든 이들에게 적용되는 보편적인 메시지다.

'오늘도 일하고 사랑하고 성장합니다'는 성공한 사람들의 화려한 결과보다 그 과정에 주목한다. 누군가의 삶을 바꾼 것은 특별한 재능이 아니라 꾸준한 노력과 용기, 그리고 포기하지 않는 태도였다는 사실을 보여준다. 일과 가정 사이에서 고민하는 이들, 커리어와 성장에 대해 다시 생각해보고 싶은 이들에게 이 책은 현실적인 길잡이가 되어줄 것으로 보인다.

30년 넘게 정책 현장을 지켜온 한 여성 리더가 전하는 가장 큰 메시지는 결국 단순하다. 일도 사랑도 성장도 어느 하나 포기하지 말라는 것. 그리고 그 길은 생각보다 멀리 있지 않다는 것이다.

windy@newspim.com