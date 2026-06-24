하나운용 반도체 ETF 2종, 순자산 5000억 돌파

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

상장 약 2개월 만에 5017억원 기록

개인·은행 고객 누적 순매수 2524억원

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 하나자산운용은 국내 주요 반도체 기업에 투자하는 상장지수펀드(ETF) 2종의 총 순자산이 5000억원을 넘어섰다고 24일 밝혔다.

대상 상품은 '1Q K반도체TOP2+'와 '1Q K반도체TOP2채권혼합50'이다. 한국거래소에 따르면 지난 22일 기준 두 ETF의 총 순자산은 5017억원을 기록했다. 지난 4월 14일 상장 이후 약 2개월 만이다.

상장 이후 개인 및 은행 고객의 자금 유입도 이어졌다. 하나자산운용에 따르면 해당 반도체 ETF 2종에 대한 개인 및 은행 고객의 누적 순매수액은 2524억원으로 집계됐다.

[사진=하나자산운용]

'1Q K반도체TOP2+'는 'NICE K반도체 TOP2 MAX+ 지수'를 기초지수로 한다. 삼성전자와 SK하이닉스를 각각 약 27.5%씩 편입하는 구조다. 두 종목의 합산 비중은 약 55%이며, 나머지 국내 반도체 대표 기업 8개도 포트폴리오에 포함된다.

이 ETF는 일반계좌와 퇴직연금계좌(DC·IRP)에서 모두 거래할 수 있다. 퇴직연금계좌에서는 위험자산 한도 70% 내에서 편입할 수 있다. 총보수는 연 0.20%다.

'1Q K반도체TOP2채권혼합50'은 'KEDI K반도체 TOP2 채권혼합지수'를 기초지수로 한다. 삼성전자 약 25%, SK하이닉스 약 25%, 단기국고채·통안채 약 50%로 구성된 채권혼합형 ETF다.

해당 ETF는 퇴직연금계좌(DC·IRP)에 100% 편입할 수 있다. 투자위험이 낮은 자산 편입 한도 30% 내에서도 활용할 수 있다. 총보수는 연 0.01%다.

하나자산운용은 최근 메모리 가격 강세로 반도체 수출 금액이 증가세를 보이고 있다고 설명했다. 하나자산운용이 인용한 관세청 자료에 따르면 6월 1~20일 반도체 수출액은 225억달러로, 전년 동월 대비 188% 증가했다.

하나자산운용은 이번 반도체 사이클이 2016~2018년과 비교해 견조하다고 평가했다. 단가 상승이 장기간 이어지고 물량도 유지되고 있으며, 인공지능(AI) 관련 수요와 공정 난이도 상승으로 공급 확대가 쉽지 않다는 점을 근거로 제시했다.

김태우 하나자산운용 대표이사는 "하나자산운용의 1Q ETF를 통해 투자자들이 삼성전자·SK하이닉스 등 국내 반도체 핵심 기업에 보다 쉽게 접근할 수 있기를 바란다"며 "AI 반도체와 고대역폭메모리 등 첨단 반도체 수요 확대에 따라 국내 반도체 대표 기업들의 경쟁력은 더욱 주목받을 것"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com