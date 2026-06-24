강릉아산병원, 강원 영동지역 심뇌혈관 치료 방안 논의

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[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강릉아산병원은 오는 26일 강릉 씨마크호텔 바다홀에서 '제6회 뇌혈관 심포지엄'을 개최한다고 24일 밝혔다.

이번 심포지엄은 '강원·영동권 심뇌혈관질환 대응의 현재와 미래'라는 주제로 지역 의료기관 및 관련 기관 관계자들과 심뇌혈관질환 치료 현황을 공유하고 협력체계 강화 방안을 논의할 예정이다.

심뇌혈관질환 심포지엄.[사진=강릉아산병원] 2026.06.24 onemoregive@newspim.com

심포지엄은 ▲2025년 심뇌혈관질환 치료 현황▲영동권 심뇌혈관질환 치료의 현실▲권역심뇌혈관질환센터 도입의 필요성▲패널토의 순으로 진행된다.

양구현 뇌졸중센터장과 심장내과 우영민 교수는 각각 심혈관질환과 뇌혈관질환 치료 현황에 대해 발표할 예정이다. 이어 영동권의 심뇌혈관질환 대응체계의 현주소와 발전 방향에 대한 논의가 전개될 계획이다.

강원 영동권은 고성과 속초, 삼척, 태백 등 광범위한 생활권을 형성하고 있으며 태백산맥으로 인해 다른 권역의 의료기관 접근이 어렵다.

이 같은 이유로 심뇌혈관질환, 특히 급성 심근경색이나 뇌졸중과 같은 질병은 분 단위로 신속한 대응이 필수적이며 지역 내 의료체계 구축이 중요하다는 목소리가 높아지고 있다.

강릉아산병원은 이번 심포지엄을 통해 지역 의료기관 간 협력체계를 더욱 강화하고 강원·영동권 주민들이 적시에 적절한 치료를 받을 수 있는 심뇌혈관질환 대응체계 방안을 모색할 예정이다.

양구현 뇌졸중센터장은 "심뇌혈관질환은 골든타임 확보가 생존과 예후에 결정적인 역할을 하는 대표적인 응급질환"이라며 "이번 심포지엄이 강원·영동권 의료기관 간 협력을 증진하고 지역에 적합한 대응체계를 논의하는 의미 있는 자리가 되길 기대한다"고 말했다.

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