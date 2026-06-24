"기후위기는 공동 과제"…충청권, 과학정보 기반 공동대응 모색

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

대전·세종·충남 기후협의체 공동포럼…탄소중립·지역협력 방안 논의

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 기후위기 대응은 특정 지역이나 기관만의 과제가 아니라 충청권이 함께 풀어야 할 공동 현안이라는 공감대가 모아졌다.

대전지방기상청과 대전시, 세종시, 충남도가 참여하는 '대전·세종·충남 기후협의체'는 24일 세종시 소담동 행복누림터에서 '2026년 충청권 기후위기 대응 공동포럼'을 개최했다고 밝혔다.

24일 열린 대전·세종·충남 기후협의체 '2026년 충청권 기후위기 대응 공동포럼'. [사진=대전시] 2026.06.24 nn0416@newspim.com

'달라지는 기후, 함께 준비하는 충청권의 미래'를 주제로 열린 이번 포럼에는 지자체 공무원, 공공기관, 학계, 시민사회단체 관계자 등 100여 명이 참석했다.

참석자들은 기후위기가 행정구역을 가리지 않는 문제인 만큼 과학 기반의 기후정보를 공유하고 지역 간 협력체계를 강화해야 한다는 데 의견을 같이했다.

1부 포럼에서는 전문가 4명이 릴레이 주제발표를 통해 기후위기 대응 방향을 제시했다. 발표에서는 국가 기후변화 표준 시나리오를 활용한 탄소중립 정책 수립, 광주광역시의 지역 협업 사례, 취약계층·취약지역 보호를 위한 적응 인프라 강화, 기후행동허브 사례와 충청권 전략 등이 다뤄졌다.

종합토론은 최영균 충남대학교 교수가 좌장을 맡았다. 기상청, 한국환경연구원, 충남연구원, 탄소중립지원센터, 시민사회단체 등 각 분야 전문가 9명이 참여해 기후정보의 정책 활용 방안과 지역 단위 탄소중립 실천 확대 방안을 논의했다.

2부에서는 탄소중립 캠페인도 진행됐다. 참석자들은 '생각을 모으go 미래를 바꾸go'를 주제로 QR코드를 활용해 탄소중립 실천 키워드를 제안했다.

기후협의체는 현장에서 나온 키워드를 바탕으로 캠페인 슬로건을 제작하고 향후 공동 홍보와 탄소중립 실천문화 확산 활동에 활용할 계획이다.

2023년 출범한 대전·세종·충남 기후협의체는 앞으로도 충청권 기후변화 과학정보 공유, 기후위기 적응대책 지원, 시민 참여형 캠페인 등을 이어갈 방침이다.

행사 관계자는 "이번 포럼은 과학적 기후정보와 정책, 시민 실천을 연결하는 자리였다"며 "충청권이 함께 기후위기에 대응하고 지속가능한 미래를 만들어가는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

nn0416@newspim.com