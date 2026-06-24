안성문화원-안성상공회의소, 업무협약 체결

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문화·경제 협력 '맞손'

[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성문화원과 안성상공회의소가 지역 사회의 지속 가능한 발전을 위해 뜻을 모았다.

안성문화원은 24일 안성상공회의소에서 '안성 문화·경제 발전을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.

안성문화원-안성상공회의소가 업무협약을 체결하고 기념 촬영을 하고 있다[사진=안성문화원]

협약식에는 박석규 안성문화원장과 한영세 안성상공회의소 회장을 비롯해 양 기관·단체의 대표 및 임원진 등 관계자 20여 명이 참석했다.

협약은 기업과 문화 단체가 가진 각각의 노하우와 전문성을 공유하고 활용하기 위해 추진됐다. 이에 따라 양 기관은 지역 기업과 상공인들이 안성의 독창적인 문화 자산을 비즈니스에 접목할 수 있도록 지원한다는 계획이다.

주요 협약에는 ▲안성상공회의소 회원사 네트워크를 활용한 지역 문화행사 홍보 및 관람 독려▲지역 기업의 문화예술 후원(메세나) 연결▲기업 임직원들을 위한 문화 향유 기회 확대▲안성 문화 콘텐츠 및 상생 프로그램 공동 운영 등이 담겼다.

박석규 안성문화원장은 "이번 협약은 안성이 가진 소중한 문화 자원이 지역 경제의 중심인 상공회의소의 네트워크와 만나는 뜻깊은 기회"라며 "앞으로 안성이 두 분야 모두에서 풍요로운 도시로 거듭날 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

이에 한영세 안성상공회의소 회장은 "이번 협약을 통해 지역 기업들이 안성의 훌륭한 문화 자산을 바탕으로 새로운 가치를 창출하는 전환점이 될 것"이라며 "기업 임직원들의 복지 향상과 상생하는 안성시를 만드는 데 협력해 나가겠다"고 약속했다.

lsg0025@newspim.com