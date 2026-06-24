장수군, 장수논개 전국 판소리 경연대회 26일 개막

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전국 소리꾼 300여 명 참가하는 전통문화예술 축제의 장

판소리·창극·사물놀이 공연 통한 문화예술 향유 기회 제공

[장수=뉴스핌] 고종승 기자 = 전국 판소리 인재들이 한자리에 모여 기량을 겨루는 '제17회 장수논개 전국판소리경연대회'가 오는 26~28일 장수 한누리전당 소공연장에서 열린다.

24일 장수군에 따르면 이번 대회는 (사)금당유영애소리보존회가 주관하며 전국 각지의 소리꾼들이 참가해 그동안 갈고닦은 판소리 실력을 선보이는 전국 규모의 전통문화예술 행사로 마련된다.

지난해 제16회 판소리 대회[사진=장수군] 2026.06.24 gojongwin@newspim.com

경연은 초등부와 중등부를 비롯해 신인부, 일반부, 명창부 등 참가자의 연령과 수준에 따라 진행된다. 총 39개 부문에 300여 명이 참가해 열띤 경쟁을 펼치며 전문 심사위원단의 심사를 거쳐 부문별 수상자가 선정될 예정이다.

대회 마지막 날인 28일 오후 3시 30분부터는 군민과 관광객이 함께 즐길 수 있는 축하공연도 열린다.

공연에서는 판소리 심청가를 비롯해 단막창극, 사물놀이 등 다양한 전통문화예술 무대가 펼쳐져 관람객들에게 우리 소리의 깊은 멋과 흥을 선사할 예정이다. 이어 부문별 시상식과 관람객 대상 경품행사도 진행되며 모든 프로그램은 무료로 관람할 수 있다.

최훈식 장수군수는 "의암 주논개의 충절과 정신이 깃든 장수에서 전국 규모의 판소리 경연대회가 열리게 돼 뜻깊게 생각한다"며 "전국의 소리꾼들이 선보이는 수준 높은 경연과 다채로운 공연을 통해 우리 전통문화의 아름다움을 함께 느껴보시길 바란다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com