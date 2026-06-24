장수군, 장수논개 전국 판소리 경연대회 26일 개막

AI 핵심 요약beta
- 장수군이 26일 전국판소리경연대회를 개최했다
- 전국 소리꾼 300여명이 39개 부문 경연을 펼쳤다
- 28일 축하공연과 시상·경품행사가 무료로 진행됐다
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판소리·창극·사물놀이 공연 통한 문화예술 향유 기회 제공
[장수=뉴스핌] 고종승 기자 = 전국 판소리 인재들이 한자리에 모여 기량을 겨루는 '제17회 장수논개 전국판소리경연대회'가 오는 26~28일 장수 한누리전당 소공연장에서 열린다.
24일 장수군에 따르면 이번 대회는 (사)금당유영애소리보존회가 주관하며 전국 각지의 소리꾼들이 참가해 그동안 갈고닦은 판소리 실력을 선보이는 전국 규모의 전통문화예술 행사로 마련된다.
경연은 초등부와 중등부를 비롯해 신인부, 일반부, 명창부 등 참가자의 연령과 수준에 따라 진행된다. 총 39개 부문에 300여 명이 참가해 열띤 경쟁을 펼치며 전문 심사위원단의 심사를 거쳐 부문별 수상자가 선정될 예정이다.
대회 마지막 날인 28일 오후 3시 30분부터는 군민과 관광객이 함께 즐길 수 있는 축하공연도 열린다.
공연에서는 판소리 심청가를 비롯해 단막창극, 사물놀이 등 다양한 전통문화예술 무대가 펼쳐져 관람객들에게 우리 소리의 깊은 멋과 흥을 선사할 예정이다. 이어 부문별 시상식과 관람객 대상 경품행사도 진행되며 모든 프로그램은 무료로 관람할 수 있다.
최훈식 장수군수는 "의암 주논개의 충절과 정신이 깃든 장수에서 전국 규모의 판소리 경연대회가 열리게 돼 뜻깊게 생각한다"며 "전국의 소리꾼들이 선보이는 수준 높은 경연과 다채로운 공연을 통해 우리 전통문화의 아름다움을 함께 느껴보시길 바란다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com