삼성운용 국민성장펀드 2주 만에 1100억 기록

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무역보험기금 800억원 출자 확정

연기금투자풀 대체상품 중 최단 모집

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 삼성자산운용이 연기금투자풀에서 처음 도입한 정책형 대체투자 상품 '연기금 국민성장펀드 1호'의 누적 모집 금액이 설정 약 2주 만에 1100억원을 기록했다.

24일 삼성자산운용은 지난 9일 국민체육진흥기금 출자로 설정된 연기금 국민성장펀드 1호가 최근 무역보험기금의 800억원 추가 출자를 확정했다고 밝혔다. 회사는 해당 펀드가 연기금투자풀 조성 대체상품 가운데 최단기간에 1000억원 이상을 모집한 상품이라고 설명했다.

무역보험공사는 기금 금융자산운용위원회를 통해 800억원 출자 안건을 의결하고 지난 22일 출자를 최종 확정했다. 이번 출자는 산업통상부의 혁신생태계 활성화 지원과 기획예산처의 2026년 기금운용평가 지침을 반영한 결정이라고 삼성자산운용은 설명했다. 해당 지침은 혁신성장 및 벤처 분야 투자를 통한 연기금의 공적 기능 강화를 포함한다.

[사진=삼성자산운용]

무역보험기금은 지난해 국내 모험자본 시장에 투자를 시작한 데 이어 올해도 대규모 출자를 결정했다. 삼성자산운용은 무역보험기금이 기금 자산운용에서 안정성, 수익성과 함께 공공성 확보를 고려하고 있다고 설명했다.

신재광 삼성자산운용 투자풀사업본부장 상무는 "연기금 국민성장 1호는 국가재정법상 자산운용 4대 원칙인 안정성, 수익성, 유동성, 공공성을 고려해 설계된 상품"이라며 "연기금과 공공기관이 사회적 책임투자 역할을 수행할 수 있도록 위험 관리와 수익률 제고에 힘쓰겠다"고 말했다.

삼성자산운용은 무역보험기금 합류 이후 다른 연기금과 공공기관의 문의가 이어지고 있다고 밝혔다. 회사는 해당 펀드를 국가 정책 방향에 맞춘 생산적 금융 생태계 조성 수단으로 운용할 계획이다.

정창길 기획예산처 국장은 "연기금투자풀 자금 운용 규모가 100조원 시대를 앞둔 시점에서 많은 연기금이 혁신 생태계 활성화라는 공적 역할을 수용하기 시작한 모습"이라며 "공적 자금이 국가 미래 성장 기반을 마련하는 역할을 할 수 있도록 주간운용사와 협력해 연기금투자풀 제도를 발전시키겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com