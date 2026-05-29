삼성자산운용, 연기금투자풀에 '국민성장펀드' 최초 도입

AI 핵심 요약beta
- 삼성자산운용은 29일 연기금투자풀에 국민성장펀드를 처음 도입했다고 밝혔다
- 연기금 국민성장펀드 1호는 국내 혁신기업과 전략산업 등에 분산 투자해 수익과 공적 기능 강화를 함께 추구하는 구조다
- 삼성자산운용은 한국성장금융과 전용펀드 구조를 설계했으며, 연기금의 중장기 수익성과 국가 성장전략을 잇는 투자플랫폼으로 확대하겠다고 했다
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 삼성자산운용은 29일 연기금투자풀에 '국민성장펀드'를 최초 도입한다고 밝혔다.
삼성자산운용은 이날 서울 웨스틴 조선호텔에서 '연기금 국민성장펀드 1호' 출시 설명회를 개최했다. 행사에는 주요 기금 및 공공기관 관계자들 100여 명이 참석해 국민성장펀드 설계 배경과 운용 전략에 대한 설명을 청취했다.
삼성자산운용에 따르면 연기금 국민성장펀드 1호는 정부 정책 방향과 연계해 국내 혁신기업, 전략산업, 미래 성장테마 등에 분산 투자하는 구조로 설계됐다. 연기금투자풀에 참여하고 있는 주요 기금 및 공공기관은 연기금 국민성장펀드 1호 출자를 통해 투자수익과 공적 기능 강화를 함께 추구할 수 있는 기회를 확보할 수 있다는 설명이다.
또한 삼성자산운용은 "연기금투자풀 내 국민성장펀드'의 성공적인 도입을 위해 국민성장펀드 재정모펀드 운용사인 한국성장금융과 재정모펀드 조성 초기부터 연기금투자풀 참여 기금 및 공공기관을 위한 전용펀드 구조를 설계해 왔다"고 전했다.
행사에 참석한 김명중 기획예산처 기획조정실장은 "기금 및 공공기관의 안정적 운용 기조를 유지하는 동시에 미래 성장동력 확보를 위해 다양한 자산군으로 투자 다변화가 중요하다"며 "기금 및 공공기관이 수익률 개선뿐만 아니라 국민경제 성장 및 자본시장 발전을 위해 혁신 생태계에 주요 투자자로 참여하는 등 공적 역할을 강화할 필요가 있다"고 말했다.
신재광 삼성자산운용 투자풀사업본부장은 "국민성장펀드는 단순한 정책펀드를 넘어 연기금의 중장기 수익성과 국가 성장전략을 연결하는 새로운 투자 플랫폼이 될 것"이라며 "향후에도 혁신성장 등 공공성을 확보한 다양한 투자상품의 추가 도입을 통해 관련 투자플랫폼을 활성화하고 기금 및 공공기관의 수익성 제고 및 공적 역할 강화를 위해 노력하겠다"고 강조했다.
rkgml925@newspim.com