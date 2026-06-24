HD건설기계, 인도서 20톤급 굴착기 출시

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

중동·아프리카 신흥시장 공략

2030년 연산 1만2000대 목표

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = HD건설기계가 신흥시장 맞춤형 20톤급 굴착기를 출시하며 중동과 아프리카 진출을 본격화했다.

HD건설기계는 24일 인도 푸네 생산법인에서 사우디아라비아, 아랍에미리트, 카타르, 오만 등 중동 국가 주요 딜러들을 대상으로 디벨론(DEVELON) 20톤급 굴착기 론칭 행사를 개최했다고 밝혔다.

이번 제품은 신흥시장에서 수요가 많은 20톤급 굴착기로, 가격 민감도가 높은 고객층을 겨냥해 개발됐다. 인도 공장의 효율적인 생산 라인과 규모의 경제를 활용해 부품 구매 원가를 낮춤으로써 가격경쟁력을 확보했으며, 현지 작업 환경에 맞춰 기능과 내구성을 최적화했다.

HD건설기계가 최근 인도 푸네(Pune)시에 위치한 생산법인에서 중동 딜러들을 대상으로 20톤급 디벨론(DEVELON) 굴착기 론칭 행사를 실시했다 [사진=HD건설기계]

HD건설기계 인도 공장은 현재 연간 9000대 규모로 생산 중이며, 현대(HYUNDAI) 브랜드 제품과 디벨론 장비를 함께 생산하고 있다. 2030년까지 연간 1만2000대 규모의 생산체계 구축을 계획 중이다.

영국 건설장비 조사기관 오프하이웨이리서치에 따르면 중동과 아프리카의 굴착기 시장은 2030년 약 2만3000대 수준으로 확대될 것으로 보인다. HD건설기계는 5월 인도 굴착기 시장에서 20.5% 점유율을 기록하며 월간 점유율 1위를 차지했다.

y2kid@newspim.com