파라타항공, 최규덕 셰프 협업 신규 기내식 5종 출시

AI 핵심 요약beta
- 파라타항공이 24일 신규 기내식 5종을 선보였다
- 통장어덮밥·치킨스프카레 등 3종은 사전 주문받는다
- 들기름막국수는 기내 주문 가능하며 7월 할인한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 파라타항공이 신규 기내식 5종을 선보인다고 24일 밝혔다.
최규덕 셰프와 협업해 개발한 통장어조림 덮밥과 치킨 스프카레, 자체 개발한 보쌈정식·들기름 막국수·고기비빔밥이다.
통장어조림 덮밥은 장어 한 마리를 통째로 올린 구성으로 특제 소스를 활용했다. 치킨 스프카레는 일본 홋카이도 삿포로의 향토음식을 모티브로 개발됐다. 파라타항공이 7월 인천-삿포로 노선에 신규 취항하는 만큼 여행지의 맛을 기내에서 미리 경험할 수 있도록 기획했다.
들기름 막국수는 기존 냉면을 대신해 새롭게 선보이는 메뉴로, 계절과 고객 선호도를 반영한 것이다.
신규 기내식은 약 3개월 이상의 개발 기간을 거쳤다. 메뉴 기획 단계부터 기내 환경을 고려한 조리법 연구와 반복 테스트를 진행했으며, 사내 품평회와 최종 시식회를 통해 맛과 품질을 개선했다.
통장어조림 덮밥, 치킨 스프카레, 보쌈정식은 출발 48시간 전까지 파라타항공 홈페이지를 통해 사전 주문할 수 있다. 들기름 막국수는 기내에서 즉시 주문 가능하다. 파라타항공은 7월 한 달간 주요 메뉴를 최대 20% 할인된 가격으로 판매한다.
yuniya@newspim.com