현대해상, 유튜브 '우리아이연구소' 양육자 공감 얻으며 호평

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 현대해상은 아이의 성장과 발달에 대한 이해를 돕기 위해 기획한 유튜브 콘텐츠 '우리아이연구소'가 양육자들 사이에서 호응을 얻고 있다고 24일 밝혔다.

'우리아이연구소'는 현대해상 공식 유튜브 채널을 통해 지난 2월부터 매달 1편씩 공개되고 있는 시리즈 콘텐츠다. 뇌과학자이자 두 아이의 아빠인 장동선 박사가 진행을 맡아 아이의 성장 과정에서 양육자가 알아두면 좋은 육아 지식과 일상 속 실천 방법을 소개한다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 현대해상은 아이의 성장과 발달에 대한 이해를 돕기 위해 기획한 유튜브 콘텐츠 '우리아이연구소'가 양육자들 사이에서 호응을 얻고 있다고 24일 밝혔다. [사진=현대해상] 2026.06.24 yunyun@newspim.com

콘텐츠는 장 박사의 설명과 초대 손님과의 대담 형식으로 구성됐다. 첫 번째 에피소드인 '인공지능(AI) 시대에 살아남는 아이들, 1% 창의성의 비밀'부터 다섯 번째 에피소드 '아이의 회복탄력성, 어디서 시작될까?'까지 매회 25만 회 이상의 조회 수를 기록했다.

특히 세 번째 에피소드인 '아이의 불안감은 어떻게 만들어질까, 그리고 어떻게 줄일까' 편은 31만 회 이상 조회됐다. 시청자들은 "아이의 불안이 생존 시스템의 일부라는 것을 이해하게 됐다", "부모의 눈빛이 아이에게 가장 큰 안정이라는 말이 인상 깊었다" 등의 반응을 보였다.

영상 공개 이후 댓글을 통해 각 가정에서 실천해볼 계획을 공유하는 등 시청자들의 참여도 이어지고 있다.

현대해상 관계자는 "우리아이연구소에 많은 양육자들이 관심을 보여주고 있다"며 "앞으로도 양육자들에게 도움이 되는 콘텐츠를 다양한 방식으로 전달하고, 아이와 함께 성장하는 양육자의 여정을 응원하겠다"고 말했다.

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