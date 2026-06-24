듀오백, 발받침대 '이지풋' 신규 컬러 3종 출시

AI 핵심 요약beta
- 듀오백이 24일 발받침대 이지풋 신규 컬러 3종을 출시했다
- 홈오피스 인테리어 수요 반영해 블랙·베이지·화이트로 라인업을 확대했다
- 이지풋은 2단 틸팅 구조로 25만대 판매됐고 신규 컬러를 해외 온라인에도 판매할 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 듀오백이 오피스 액세서리 발받침대 '이지풋'의 신규 컬러 3종을 출시했다고 24일 밝혔다. 기존 그레이에 블랙, 베이지, 화이트를 추가했다.
회사에 따르면 홈오피스와 책상 꾸미기 트렌드 확산에 따른 소비자 수요를 반영한 것이다. 블랙은 오염 관리가 용이하고 모던 인테리어와 어울리도록 설계했으며, 베이지와 화이트는 밝고 따뜻한 분위기를 연출해 서재, 공부방, 거실 등 다양한 생활 공간과 조화를 이루도록 기획했다.
이지풋은 종아리와 발을 각각 지지하는 2단 틸팅 구조로 사용자의 움직임에 따라 각도를 자동 조절할 수 있다. 미끄럼 방지 패턴과 견고한 프레임 설계로 안정적인 사용 환경을 제공한다. 6월 기준 누적 판매량은 25만대를 돌파했으며, 네이버 구매 리뷰는 1만8000건 이상을 기록했다.
한편 듀오백은 국내 시장에서 검증된 제품 경쟁력을 바탕으로 해외 온라인 시장 진출을 추진 중이다. 현재 아마존을 통해 판매 중인 그레이에 이어 신규 컬러 제품도 해외 온라인 채널을 통해 판매할 예정이다.
nylee54@newspim.com