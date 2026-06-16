듀오백 "브라보 엣지, 와디즈 펀딩 하루만에 1억원 돌파"

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 의자 제조업체 듀오백의 실속형 라인업 '브라보 엣지'가 크라우드펀딩 플랫폼 와디즈에서 펀딩 오픈 하루만에 누적 펀딩액 1억원을 돌파했다고 16일 밝혔다.

회사에 따를면 브라보 엣지는 펀딩 오픈 직후 와디즈 전체 펀딩 실시간 랭킹 1위를 기록했다. 펀딩 오픈 전 진행된 사전 알림 신청 단계에서는 약 2800명이 참여했다.

브라보 엣지는 사용자가 앉은 상태에서도 틸팅 강도를 직관적으로 조절할 수 있는 '레드볼 퀵 다이얼' 기능을 적용했다. 메쉬 목받침과 알루미늄 베이스 등 주요 옵션을 선택할 수 있도록 구성해 소비자 맞춤형 선택의 폭을 넓혔다.

듀오백의 브라보 엣지. [사진=듀오백]

실제 결제 데이터를 분석한 결과 메쉬 목받침이 적용된 '올메쉬 라인'의 선택 비중이 일반 라인 대비 약 2배 수준을 기록했다. 구매자 3명 중 1명은 하이엔드 사양인 '알루미늄 베이스' 옵션을 선택했다. 이는 단일 사양 제품보다 자신의 취향과 사용 환경에 맞춰 제품을 구성하려는 소비자 수요가 확대되고 있음을 보여준다.

해외 시장에서도 브라보 시리즈에 대한 관심이 이어지고 있다. 듀오백은 미국 네오콘 전시회에서 북미 주요 오피스 가구 및 용품 유통업체 관계자들과 브라보 엣지 제품 공급 및 협력 가능성에 대한 논의를 진행했으며, 현재 현지 시장 진출을 위한 후속 협의를 이어가고 있다.

nylee54@newspim.com