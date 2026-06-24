경기도기숙사 "글로벌 기업 모나미 체험형 현장 탐방으로 취업 역량 키운다"

용인 모나미 본사서 '2026년 제1회 우수기업탐방' 전격 진행

연구소 견학·드로잉 클래스 연계…상품기획부터 마케팅까지 실무 흐름 체득

조도연 관장 "청년 성장·자립 돕는 플랫폼으로, 현장형 프로그램 적극 확대"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도 청년들의 주거 안정과 성장을 전폭적으로 지원해 온 경기도기숙사가 이번엔 대학생 및 취업 준비생들을 위한 '실전형 직무·진로 탐방' 프로그램을 가동하며 청년 자립 플랫폼으로서의 면모를 톡톡히 보여주고 있다.

경기도기숙사 입사생 모나미 우수기업탐방 단체기념사진. [사진=경기도기숙사]

경기도기숙사는 지난 23일 용인시 수지구에 위치한 주식회사 모나미 본사에서 입사생들의 기업·직무 이해도를 높이고 현장 중심의 진로 탐색 기회를 제공하기 위한 '2026년 경기도기숙사 제1회 우수기업탐방' 프로그램을 성공적으로 운영했다고 24일 밝혔다.

단순히 기업 외형을 둘러보는 일방향적 견학에서 벗어나 실제 산업 현장의 메커니즘과 기업 문화를 몸소 겪는 '체험형 프로그램'을 결합해 청년들의 호평을 받았다.

이날 탐방에는 경기도기숙사 입사생 및 관계자 20명이 참여해 뜨거운 열기 속에 진행됐다. 참가자들은 한국 문구 산업의 살아있는 역사인 모나미의 회사 소개와 더불어 최근 주목받고 있는 '모나미 코스메틱' 브랜드 스토리를 경청했다.

경기도기숙사 입사생 모나미 우수기업탐방. [사진=경기도기숙사]

특히 입사생들은 실제 제품이 연구·개발되는 핵심 기지인 연구소를 직접 견학했다. 이 자리에서 하나의 아이디어가 상품화되고 브랜드가 확장·운영되는 전 과정을 눈으로 확인하며 ▲브랜드 전략 ▲상품 기획 ▲마케팅 ▲연구개발(R&D) 등 다양한 직무의 유기적인 흐름을 현장 실무자 수준에서 이해하는 기회를 가졌다.

이어 참가자들은 본사 내 '모나미스토어'를 자유롭게 관람한 뒤 모나미 제품의 특성을 고스란히 느낄 수 있는 '드로잉 원데이 클래스'에 참여해 브랜드 고유의 감성을 직접 체험하는 다채로운 시간을 보냈다.

탐방에 참여한 한 입사생은 "평소 일상에서 익숙하게 쓰던 모나미 제품이 어떤 치열한 기획과 개발 과정을 거쳐 세상에 나오는지 직접 확인해 매우 인상 깊었다"라며 "회사 소개와 연구소 견학을 통해 상품 기획과 마케팅 직무에 대해 한층 더 구체적이고 현실적인 진로 계획을 세우는 계기가 됐다"고 소감을 전했다.

경기도기숙사 입사생 모나미 우수기업탐방. [사진=경기도기숙사]

또 다른 입사생 역시 "단순히 설명만 듣는 딱딱한 견학이 아니라 원데이 클래스처럼 직접 참여하는 방식이어서 기억에 오래 남을 것 같다"며 "취업을 준비할 때 책상 위 공부보다 왜 이런 생생한 현장 경험이 중요한지 뼈저리게 느꼈다"고 전했다.

이번 프로그램을 기획하고 진두지휘한 조도연 경기도기숙사 관장은 청년들의 진로 설계 과정에서 '현장 감각'의 중요성을 거듭 강조했다.

조 관장은 "청년들이 불안한 미래를 마주하고 취업을 준비하는 과정에서 산업 현장을 직접 눈으로 보고 자신의 가능성을 구체적으로 그려보는 경험은 무엇보다 값진 자산"이라며 "이번 모나미 우수기업탐방이 우리 입사생들의 기업 문화 이해와 실질적인 진로 설정에 단단한 디딤돌이 되었길 기대한다"고 말했다.

경기도기숙사 입사생 모나미 우수기업탐방. [사진=경기도기숙사]

이어 그는 "단순한 주거 공간 제공을 넘어 청년들의 꿈을 키우는 공간이 되는 것이 경기도기숙사의 목표"라며 "앞으로도 지역 내 다양한 우수 기업·기관들과의 파트너십을 강화해 청년들의 취업 역량을 끌어올릴 현장형 프로그램을 지속적으로 확대하겠다. 경기도기숙사가 청년 성장과 자립을 전방위로 지원하는 명실상부한 '청년 플랫폼'으로 자리매김할 수 있도록 모든 노력을 아끼지 않겠다"고 덧붙였다.

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