강진군 '여름·가을 미식관광' 본격화…마량·병영 음식거리 집중 홍보

AI 핵심 요약beta
- 강진군이 24일 마량횟집거리와 병영돼지불고기거리로 미식관광을 추진했다.
- 마량놀토수산시장과 불금불파로 여름·가을 체류형 방문을 유도한다.
- 군은 음식·경관·상권 체험을 묶어 관광객 유치를 늘릴 계획이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 강진군이 대표 음식거리 2곳을 중심으로 여름·가을 관광객 유치에 나선다.
강진군은 전라남도 지정 남도음식거리인 '마량 미항횟집거리'와 '병영 돼지불고기거리'를 앞세워 계절형 미식 관광 마케팅을 추진한다고 24일 밝혔다.
마량 미항횟집거리(2021년 지정)는 남해안 경관과 활어회를 결합한 지역 대표 먹거리 공간이다.
인근 해역에서 잡은 수산물을 즉시 공급해 신선도가 강점이다. 오는 10월까지 매주 토요일 열리는 '마량놀토수산시장'에서는 수산물을 비교적 저렴한 가격에 구매할 수 있고, 현장 체험과 먹거리 판매가 함께 운영돼 주말 방문 수요를 끌어모으고 있다.
병영 돼지불고기거리(2019년 지정)는 연탄구이 방식의 돼지불고기로 알려진 골목형 상권이다.
매콤달콤한 양념과 직화 조리로 형성된 '불맛'이 특징이며, 남도식 반찬 구성과 결합해 체류형 소비를 유도한다. 하반기에는 병영5일시장을 중심으로 야간행사 '불금불파'가 이어져 공연과 먹거리를 결합한 체험형 콘텐츠를 제공한다.
군은 두 음식거리를 축으로 제철 식재료, 해안·농촌 경관, 지역 상권 체험을 결합한 관광 동선을 확대해 방문객 체류시간을 늘린다는 계획이다.
강진원 군수는 "음식과 풍경, 지역 정서를 함께 경험할 수 있는 관광 콘텐츠를 강화해 계절 수요를 확대하겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com