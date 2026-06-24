큐라클, 에임블과 AI 신약개발 협약

솔바디스·에이전틱 AI 결합

혈관질환 후보물질 발굴 추진

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 난치성 혈관질환 특화기업 큐라클이 인공지능(AI) 신약개발 전문기업 에임블과 AI 기반 신약개발 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 24일 밝혔다.

이번 협약에 따라 양사는 큐라클의 신약개발 플랫폼 '솔바디스(SOLVADYS®)'와 에임블의 에이전틱(Agentic) AI 기술을 결합한다. 이를 통해 차세대 신약 후보물질 발굴과 최적화 연구를 공동 추진할 계획이다.

큐라클은 혈관내피기능장애를 주요 타깃으로 하는 자체 플랫폼 솔바디스를 기반으로 경구용 망막질환 치료제 리바스테랏(Rivasterat, CU06), 퇴행성 뇌질환 치료제 CU71 등 파이프라인을 개발해 왔다. 회사는 혈관내피기능장애 차단제 계열 치료제 연구 데이터와 개발 경험도 축적해 왔다고 설명했다.

큐라클 로고. [사진=큐라클]

에임블이 개발 중인 에이전틱 AI 신약개발 플랫폼은 여러 AI 에이전트가 연구자의 역할을 나눠 수행하는 통합 플랫폼이다. 후보물질 탐색, 약물 설계, 실험 데이터 분석, 연구 전략 수립 등을 지원한다. 회사는 기존 신약개발 과정에서 반복되는 데이터 분석과 후보물질 선별 과정을 자동화해 연구개발 기간 단축과 성공 가능성 제고를 기대하고 있다.

신약개발은 다수의 화합물 가운데 성공 가능성이 높은 후보물질을 선별하는 과정에 많은 시간과 비용이 들어간다. 최근 제약·바이오 업계에서는 AI를 활용해 후보물질 발굴과 최적화 과정을 고도화하려는 연구가 이어지고 있다.

양사는 우선 큐라클이 보유한 혈관내피기능장애 차단제 계열 저분자 화합물 연구에 AI 기술을 적용한다. 이를 통해 신규 후보물질 발굴과 최적화 가능성을 검토하고, 기존 파이프라인 경쟁력 강화와 차세대 혈관내피기능장애 차단제 발굴을 함께 추진할 계획이다.

양사는 연구 과정에서 축적되는 데이터를 활용해 신규 적응증 탐색과 약물 설계 고도화 등으로 협력 범위를 확대할 예정이다. 큐라클은 이번 협력이 연구개발 효율성 향상과 차세대 신약 발굴 기반 강화에 도움이 될 것으로 보고 있다.

유재현 큐라클 대표는 "에임블은 AI와 신약개발 분야 전문성을 갖춘 연구진과 경영진을 중심으로 차세대 신약개발 플랫폼을 구축하고 있는 기업"이라며 "이번 협력을 통해 큐라클의 혈관질환 연구 역량과 에임블의 AI 기술을 결합하고, 난치성 질환 영역으로 연구 범위를 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

김현진 에임블 대표는 "에임블의 에이전틱 AI 플랫폼은 큐라클이 축적한 혈관내피기능장애 차단제 계열 저분자 화합물의 구조-활성 관계 데이터를 학습 기반으로 활용한다"며 "신규 후보물질의 화학 구조 탐색과 흡수·분포·대사·배설·독성(ADMET) 예측·최적화 사이클을 수행하고, 문헌 분석과 특허 회피 설계, 합성 가능성 평가까지 통합해 차세대 혈관내피기능장애 차단제 발굴을 지원할 것"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com