고창군, 흥덕면 LPG배관망 구축…농촌 에너지복지 향상 기대

AI 핵심 요약beta
- 고창군이 24일 흥덕면 일원에 LPG배관망 구축사업을 추진한다고 밝혔다
- 내년 초 착공해 2년간 진행하며 소형저장탱크와 지하관로로 도시가스 수준 에너지망을 구축한다
- 사업 완료 시 연료비 30~40% 절감과 안전관리 강화로 농촌 에너지복지 향상이 기대된다
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연료비 절감·안전성 강화 기반 주민 체감형 복지 확대
[고창=뉴스핌] 고종긍 기자 = 전북 고창군은 도시가스 공급이 어려운 농촌지역의 에너지 이용 환경 개선과 주민 연료비 부담 완화를 위해 흥덕면 일원에 LPG 배관망 구축사업을 추진한다고 24일 밝혔다.
이번 사업은 농촌지역의 에너지 격차를 해소하고 안정적인 연료 공급 체계를 마련해 주민들의 생활 편의와 정주 여건을 높이기 위해 추진된다.
내년 초 착공해 약 2년간 진행될 예정인 LPG 배관망 구축사업은 기존 개별 LPG 용기 공급 방식에서 벗어나 소형 저장탱크와 지하 공급관로를 설치해 도시가스 수준의 안정적인 가스를 공급하는 현대식 에너지 인프라 구축 사업이다.
사업이 완료되면 개별 LPG 용기나 등유 보일러 사용 가구에 비해 연료비가 약 30~40% 절감될 것으로 예상된다. 또한 안정적인 에너지 공급과 함께 가스 안전관리 체계도 한층 강화될 전망이다.
고창군은 사업 추진에 앞서 지난 23일 흥덕면 죽현2리와 서이·문화마을회관에서 주민들을 대상으로 찾아가는 사업설명회를 열고 사업 내용과 추진 일정 등을 설명하며 주민 의견을 수렴했다. 설명회는 고창군 신활력경제정책관과 한국LPG사업관리원이 공동으로 진행했다.
심덕섭 고창군수는 "LPG 배관망 구축사업은 단순한 기반시설 공사가 아닌 농촌 주민들이 도시가스 수준의 경제적이고 안전한 에너지를 이용할 수 있도록 돕는 생활밀착형 복지사업"이라며 "난방비 절감과 생활환경 개선 효과가 큰 만큼 주민들의 관심과 협조를 부탁드린다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com