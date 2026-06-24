롯데시네마, 3주간 고객 감사 축제 '롯며드는 롯시제' 개최

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 롯데시네마가 고객들의 성원에 보답하고자 23일부터 7월 14일까지 3주간 고객 감사 축제 '롯며드는 롯시제'를 진행한다.

이번 행사는 영화 관람을 넘어 고객들이 극장을 찾는 순간부터 설렘과 즐거움을 경험할 수 있도록 기획됐다. 선착순 혜택 이벤트부터 경품 드로우, 특별 상영회, 고객 참여형 이벤트까지 다양한 프로그램을 통해 영화관 나들이에 특별한 재미를 더할 예정이다.

[사진=롯데컬처웍스]

먼저, '롯며드는 선착순 반값 이벤트'를 통해 매주 월~금 오전 10시 선착순 1000명에게 파격적인 혜택을 제공한다. 영화 및 스위트콤보는 물론 버터갈릭 감자튀김, 닭강정, 컵빙수, 수박주스, 초코팝콘 등 롯데시네마의 신메뉴를 반값에 즐길 수 있는 쿠폰을 준비했다. 고객들은 요일마다 달라지는 혜택을 기다리는 재미와 함께 롯데시네마만의 다양한 F&B 메뉴를 발견하는 즐거움도 누릴 수 있다. 영화와 먹거리가 어우러진 색다른 극장 경험을 통해 영화관 방문의 설렘을 한층 높일 예정이다.

'롯며드는 경품 드로우'도 마련했다. 올해 최고의 영화를 댓글로 작성한 고객을 대상으로 추첨을 통해 롯데월드 입장권, 샤롯데씨어터 뮤지컬 '겨울왕국' 관람권, 롯데상품권 등 풍성한 경품을 증정한다. 특히 주차별로 다른 경품을 준비해 축제 기간 내내 새로운 기대감을 이어갈 수 있도록 했다.

또한 '롯며드는 롯또 상영회'에서는 지정 회차 관람 고객에게 스크래치 복권을 선착순 제공한다. 영화관람권과 스위트샵(매점) 콤보 교환권을 비롯해 롯데 계열 브랜드 상품과 여행 교환권 등 다양한 경품을 마련해 영화 관람의 즐거움에 행운의 설렘까지 더했다.

고객 참여형 이벤트 '롯며드는 HAPPY MEMORIES'도 함께 진행된다. 롯데시네마에서 경험한 특별한 순간이나 추억을 공유한 고객들에게 시그니엘 숙박권 및 롯데호텔 라세느 식사권 등 경품을 증정하며, 고객과 함께 만들어온 소중한 기억들을 나누는 뜻깊은 시간으로 꾸며질 예정이다.

롯데시네마 관계자는 "롯며드는 롯시제는 고객들이 영화와 함께 다양한 즐거움을 경험할 수 있도록 기획한 고객 감사 축제"라며 "앞으로도 영화 관람을 넘어 일상 속 설렘과 즐거움을 전할 수 있는 다채로운 이벤트와 혜택을 지속적으로 선보일 계획"이라고 전했다.

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