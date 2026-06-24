LG전자 '출하가 1억' 올레드 TV 출격…초프리미엄 시장 정조준

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

무선·투명 TV 'LG 시그니처 올레드 T' 국내 출시

무선 월페이퍼 TV도 공개…올레드 13년 1위 리더십 강화

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG전자가 초프리미엄 TV 브랜드 'LG 시그니처' 신제품을 잇달아 선보이며 글로벌 프리미엄 TV 시장 공략을 강화한다. 세계 최초 무선·투명 TV와 초슬림 무선 월페이퍼 TV를 앞세워 13년 연속 세계 1위인 올레드 TV 시장 리더십을 더욱 공고히 한다는 전략이다.

LG전자는 24일 차세대 월페이퍼 TV인 'LG 시그니처 올레드 W'(W6)를 국내에 출시하고 글로벌 시장으로 판매를 확대한다고 밝혔다. 이 제품은 두께 0.9cm대의 초슬림 디자인을 구현한 2026년형 무선 월페이퍼 TV다.

'LG 시그니처 올레드 W' [사진=LG전자]

신제품의 가장 큰 특징은 세계 최초로 글로벌 인증기관 TÜV라인란드의 '진정한 무선 저지연 비전(True Wireless Lossless Vision)' 인증을 획득한 무선 전송 기술이다. 이를 통해 4K·165Hz 영상을 화질 저하나 지연 없이 무선으로 전송할 수 있다. 셋톱박스 등 주변 기기를 연결하는 '제로 커넥트 박스'도 기존 대비 35% 작아졌다.

화질 경쟁력도 강화했다. 2026년형 올레드 TV에는 최신 인공지능(AI) 화질·음질 프로세서인 '3세대 알파11 4K Gen3'가 탑재됐다. 신경망처리장치(NPU) 성능은 이전 세대보다 5.6배 향상됐고 그래픽 처리 성능도 70% 높아졌다. 저화질 콘텐츠를 4K 수준으로 개선하는 '듀얼 수퍼 업스케일링' 기능도 지원한다.

LG전자는 이날 세계 최초 무선·투명 TV인 'LG 시그니처 올레드 T'의 신제품 T6도 함께 출시했다. 투명 스크린과 일반 블랙 스크린을 자유롭게 전환할 수 있는 제품으로, 공간 개방감과 차별화된 시청 경험을 제공한다. 출하가는 1억원이다. LG 시그니처 올레드 W의 출하가는 77형 1050만원, 83형 1600만원이다.

'LG 시그니처 올레드 T' [사진=LG전자]

LG전자는 프리미엄 제품군 확대를 통해 올레드 TV 시장 지배력을 유지한다는 계획이다. 시장조사업체 옴디아에 따르면 LG전자는 올해 1분기 글로벌 올레드 TV 시장에서 출하량 기준 50.5%, 매출 기준 47.7% 점유율로 1위를 기록했다.

박형세 LG전자 미디어엔터테인먼트솔루션(MS)사업본부장 사장은 "LG 시그니처 올레드 W와 올레드 T는 LG TV 기술력이 집약된 혁신 제품"이라며 "차별화된 기술 혁신으로 프리미엄 TV 시장 리더십을 이어가겠다"고 말했다.

syu@newspim.com