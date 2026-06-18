할리우드가 인정한 LG 올레드…"제작자 의도 가장 정확히 구현"

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美·유럽 영상 전문가들 "레퍼런스 모니터급 화질" 호평

2026년형 G6 앞세워 블랙·컬러·반사 억제 성능 과시

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG전자가 미국과 유럽의 영화·영상 전문가들을 대상으로 진행한 'LG 올레드 할리우드 로드쇼'에서 콘텐츠 제작자의 의도를 가장 충실하게 구현하는 TV라는 평가를 받았다.

LG전자는 지난 5월 미국 로스앤젤레스에 이어 이달 영국 런던과 독일 뮌헨에서 'LG 올레드 할리우드 로드쇼'를 개최했다고 18일 밝혔다.

'LG 올레드 할리우드 로드쇼'에 참여한 컬러 사이언티스트 조슈아 파인스가 2026년 LG 올레드 에보 AI에 대해 인터뷰하는 모습 [사진=LG전자]

이 행사는 영상 제작 전문가들에게 신제품의 화질 성능을 소개하고 제작자 관점의 의견을 제품 개발에 반영하기 위해 지난 2024년부터 운영되고 있다.

미국 행사에는 HBO 드라마 '더 피트'의 촬영감독인 요안나 코엘료와 영화 '그래비티', '레버넌트', '스타워즈' 시리즈 등에 참여한 컬러 사이언티스트 조슈아 파인스 등이 참석했다.

유럽 행사에는 디즈니플러스와 애플TV+ 콘텐츠의 색보정 작업을 담당하는 컬러리스트와 영상 전문가들이 참여했다.

요안나 코엘료 촬영감독은 "LG 올레드 TV는 밝은 환경에서도 블랙과 명암을 정확하게 표현하고 화면 반사를 효과적으로 줄여 제작자가 의도한 색감과 깊이감을 그대로 전달한다"고 평가했다.

조슈아 파인스는 "스튜디오용 레퍼런스 모니터에 준하는 색 표현력을 보여줬으며 밴딩이나 노이즈 없이 섬세한 디테일까지 자연스럽게 구현했다"고 말했다.

'LG 올레드 할리우드 로드쇼'에 참여한 HBO 드라마 '더 피트'의 촬영감독 요안나 코엘료가 2026년 LG 올레드 에보 AI에 대해 인터뷰하는 모습 [사진=LG전자]

이번 로드쇼는 2026년형 LG 올레드 에보 AI(G6)를 중심으로 진행됐다. 제품에는 '3세대 알파11 AI 프로세서'와 빛 반사를 줄이는 '리플렉션 프리 프리미엄' 기술이 적용됐다.

LG전자는 RGB LED 기반 LCD TV 및 타사 OLED TV와 비교 시연을 통해 블랙 표현력, 컬러 정확도, HDR 성능 등 차별화된 화질 경쟁력을 강조했다.

백선필 LG전자 디스플레이CX담당은 "콘텐츠 제작 전문가들과의 지속적인 협업을 통해 LG 올레드 TV의 화질 경쟁력을 더욱 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

syu@newspim.com